Лидер датской ультраправой партии «‎Жесткая линия»‎ Расмус Палудан заявил, что собирается в очередной раз сжечь копию Корана — на этот раз радикальный политик запланировал провести свою акцию перед мечетью Дортевей в столице Дании Копенгагене. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление Палудана в соцсетях.

21 января радикал уже сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Правительство Швеции не только не препятствовало этой акции, но и предоставило ему охрану из числа полицейских. Акт сожжения священной книги вызвал осуждение и протесты во всем мусульманском мире.

В ответ на действия Стокгольма Турция отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Анкару.

МИД Турции вызвал посла Швеции в Анкаре Стаффана Хёррстрема. Дипломату был выражен решительный протест в связи с выдачей шведскими властями разрешения на проведение акции по сожжению Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже отметил, что «тем, кто допускает такое безобразие перед посольством Турции в Стокгольме, не стоит ждать хороших новостей из Анкары о членстве в НАТО», указал президент.

«Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО», — заявил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «никто не имеет права оскорблять веру мусульман или других религий», «такие действия будут подлежать жестким санкциям».

Как ранее сообщал TRT на русском, 22 января лидер нидерландской ультраправой группы PEGIDA 22 января разорвал копию Корана перед зданием парламента Нидерландов в Гааге, после чего сжег священную книгу. Акция проходила под охраной полиции.

Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, после инцидента МИД Турции вызвал посла Нидерландов в Анкаре. Министерство выразило дипломату протест в связи с проведенной в Гааге акцией против Корана и назвало подобные действия недопустимыми. «‎Мы самым решительным образом осуждаем подлую акцию, связанную с нападением на Коран, совершенную 22 января врагом ислама в Гааге‎», — говорится в сообщении.