Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) России с США может прекратить свое существование в 2026 году, Москва считает такой сценарий «вполне возможным». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит российское агентство РИА «Новости».
По его словам, такой вариант развития событий может сложиться по вине Вашингтона, в то время как Россия хотела бы начать работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.
«Все последние годы мы наблюдали со стороны Вашингтона довольно продуманный демонтаж важнейших звеньев, элементов всей конструкции контроля над вооружениями, в том числе и многостороннего характера. Мы к такому сценарию готовы. Мы его просчитываем, в том числе с точки зрения последствий для того, как и в каком разрезе нам надо будет фокусированно работать над гарантированным обеспечением нашей безопасности», — сообщил Рябков.
При этом дипломат уточнил: «Оптимально было бы двигаться по другому пути. То есть возобновить процесс обсуждения тематики стратегической стабильности и начать все же работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность».
Ранее замглавы МИД России отмечал, что развал ДСНВ вызовет у Москвы глубокое сожаление, но насильно удерживать в нем США российская сторона не будет.
ДСНВ был подписан в 2010-м президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу, Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Администрация экс-президента Дональда Трампа уклонялась от прояснения судьбы соглашения. В то же время Джо Байден заявил после вступления в должность, что продление ДСНВ является одним из его приоритетов. 3 февраля 2021 года представители двух стран согласовали автоматическую пролонгацию договора на пять лет, до февраля 2026 года. Продлить договор повторно нельзя: нужно будет обновить его текст и заключить, по сути, новое соглашение, писал TRT на русском.
Стороны готовятся к переговорам
Диалог американской и российской делегаций о возобновлении инспекций в рамках СНВ был отменен в последнюю минуту в ноябре 2022 года. Однако в декабре того же года, как отмечает агентство «Анадолу», при посредничестве Турции дипломаты РФ и США встретились в Стамбуле, чтобы обсудить «раздражители» внешнеполитических отношений.
Сергей Рябков тогда отмечал, что в ходе переговоров с США в Стамбуле обсуждалась «техника того, как функционируют дипредставительства России в США и США в России», при этом ключевые вопросы, вроде заключения нового СНВ, стороны не затрагивали.
30 января замглавы МИД РФ уточнил: Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, но точные сроки пока неизвестны. По словам Рябкова, консультации будут «полезны для сверки часов».
Дипломат подчеркнул: нет другого способа «найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки». При этом место проведения переговоров Рябков не уточнил.