Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) России с США может прекратить свое существование в 2026 году, Москва считает такой сценарий «‎‎вполне возможным». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит российское агентство РИА «Новости».

По его словам, такой вариант развития событий может сложиться по вине Вашингтона, в то время как Россия хотела бы начать работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

«‎Все последние годы мы наблюдали со стороны Вашингтона довольно продуманный демонтаж важнейших звеньев, элементов всей конструкции контроля над вооружениями, в том числе и многостороннего характера. Мы к такому сценарию готовы. Мы его просчитываем, в том числе с точки зрения последствий для того, как и в каком разрезе нам надо будет фокусированно работать над гарантированным обеспечением нашей безопасности‎», — сообщил Рябков.

При этом дипломат уточнил: «Оптимально было бы двигаться по другому пути. То есть возобновить процесс обсуждения тематики стратегической стабильности и начать все же работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность‎»‎.

Ранее замглавы МИД России отмечал, что развал ДСНВ вызовет у Москвы глубокое сожаление, но насильно удерживать в нем США российская сторона не будет.

ДСНВ был подписан в 2010-м президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу, Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Администрация экс-президента Дональда Трампа уклонялась от прояснения судьбы соглашения. В то же время Джо Байден заявил после вступления в должность, что продление ДСНВ является одним из его приоритетов. 3 февраля 2021 года представители двух стран согласовали автоматическую пролонгацию договора на пять лет, до февраля 2026 года. Продлить договор повторно нельзя: нужно будет обновить его текст и заключить, по сути, новое соглашение, писал TRT на русском.

Стороны готовятся к переговорам

Диалог американской и российской делегаций о возобновлении инспекций в рамках СНВ был отменен в последнюю минуту в ноябре 2022 года. Однако в декабре того же года, как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, при посредничестве Турции дипломаты РФ и США встретились в Стамбуле, чтобы обсудить «‎раздражители»‎ внешнеполитических отношений.

Сергей Рябков тогда отмечал, что в ходе переговоров с США в Стамбуле обсуждалась «техника того, как функционируют дипредставительства России в США и США в России», при этом ключевые вопросы, вроде заключения нового СНВ, стороны не затрагивали.

30 января замглавы МИД РФ уточнил: Москва готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, но точные сроки пока неизвестны. По словам Рябкова, консультации будут «полезны для сверки часов».

Дипломат подчеркнул: нет другого способа «найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки». При этом место проведения переговоров Рябков не уточнил.