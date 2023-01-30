Все больше и больше немцев сомневаются в будущем развитии ФРГ, и многие обвиняют в этом государство и отсталые бюрократические нормы. Лишь 31% населения Германии убеждены в том, что их страна будет планомерно развиваться в ближайшие десять лет. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на опрос Института Алленсбаха.

Согласно исследованию, только 39% респондентов считают, что Германия через 10-15 лет останется одной из ведущих экономических держав. Пять лет назад это значение составляло еще 59%, уточняет FAZ.

Как отмечает издание, как минимум 79% жителей Германии считают, что госслужащие страны тормозят прогресс чрезмерным количеством нормативных актов. При этом одной из причин этого 68% опрошенных видят недостаточную цифровизацию госучреждений.

Немцы также жалуются, что многие вещи в их стране больше не работают должным образом — такого мнения придерживается около половины всех опрошенных. Лишь 14% респондентов считают, что Германия выйдет из кризисов последних лет более сильной, чем пару лет назад.

Как ранее писал TRT на русском, свыше 56% граждан Германии пессимистично смотрят в будущее. При этом год назад этот показатель составлял всего 34%.

Как следует изопроса немецкой консалтинговой фирмы EY, до начала пандемии COVID-19 в 2020 году на протяжении длительного периода времени уровень пессимизма в немецком обществе держался в районе 20%. Теперь же, как отмечает EY, большинство жителей ФРГ недовольны собственным финансовым положением, настроение такое же плохое, как и в кризисный 2008 год.

Почти каждый четвертый участник опроса (23%) заявил, что его экономическое положение не очень хорошее — в 2020 году таких было всего 7%. При этом доля граждан, характеризующих свое материальное положение как хорошее, снизилась с 34% до 25%. Только в 2008 году, когда экономика и потребители страдали от последствий финансового кризиса, это значение было ниже (24%), уточняет EY.