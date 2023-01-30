Государственная лаборатория ядерного оружия Китая CAER использовала американские компьютерные чипы в течение как минимум двух десятилетий в нарушение введенного запрета. Об этом пишет Wall Street Journal ссылаясь на результаты собственного расследования.

По данным издания, за последние два с половиной года ведущий китайский исследовательский институт ядерного оружия закупал сложные американские компьютерные микросхемы не менее 12 раз. При этом операции происходили в обход действующих десятилетиями американских экспортных ограничений, призванных уменьшить число таких продаж.

CAER, как пишет WSJ, приобретал чипы, которые широко используются в центрах обработки данных и в персональных компьютерах, у реселлеров в Китае. Некоторые из чипов были закуплены в качестве компонентов для вычислительных систем, а многие, отмечает издание, приобретала лаборатория вычислительной гидродинамики. Чипы могли быть использованы для моделирования ядерных взрывов, констатирует WSJ.

Такие закупки ставят под вопрос, насколько действенны давние ограничения США, направленные на предотвращение использования любых американских продуктов для исследований в области атомного оружия иностранными державами. CAEP из-за своей деятельности в сфере ядерной физики стал одним из первых китайских учреждений, внесенных в черный список США еще в 1997 году.

Журнальный обзор исследовательских работ, опубликованных CAEP, показал: по крайней мере 34 статьи за последнее десятилетие ссылались на использование американских полупроводников в исследованиях в различных целях, включая анализ данных и создание алгоритмов. Эксперты-ядерщики, опрошенные WSJ, заявили: по крайней мере результаты семи опубликованных исследований могут применяться для создания и модернизации ядерного оружия.

Размер большинства чипов, закупленных китайским институтом, варьировался от 7 до 14 нанометров, самому Китаю сложно производить такую продукцию в массовом порядке, уточняет издание. Однако эти чипы широко доступны на открытом рынке: версии чипов Intel Xeon Gold и Nvidia GeForce RTX можно купить на Taobao, одной из крупнейших торговых площадок Китая.

В октябре 2022 года США расширили сферу действия экспортных правил, чтобы помешать Китаю получить самые передовые американские чипы и инструменты для их производства, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта и суперкомпьютеров.

Nvidia в ответ на запрос WSJ заявила, что полупроводники, применяемые в исследованиях CAEP, представляют собой графические чипы общего назначения — их используют в потребительских товарах, таких как персональные компьютеры. По словам американского производителя микросхем, по всему миру проданы миллионы ПК. Ни одна компания не может отслеживать или контролировать, где оказывается каждый чип.

Основанный в конце 1950-х институт CAEP базируется в западной китайской провинции Сычуань, и в ней работают одни из лучших в стране исследователей ядерного оружия. Физики этого научного учреждения помогли разработать первую в стране водородную бомбу, отмечает WSJ.

Как ранее писал TRT на русском, в последние годы США последовательно ужесточают экспортный контроль за полупроводниками, поставляемыми в КНР.

Так, 7 октября прошлого года американский Минторг запретил американским компаниям и гражданам продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Теперь каждый микропроцессор, поставляемый в КНР, должен проверяться.

14 декабря американские власти объявили о планах внести 30 компаний КНР, в том числе одного из ведущих производителей чипов YMTC, в список так называемых непроверенных импортеров американской продукции.

Попадание в черный список означает запрет на приобретение американских полупроводников и оборудования для производства микросхем без специального разрешения на экспорт. Подобная мера ранее разрушила бизнес китайской Huawei по производству смартфонов, которую власти США обвинили в военном шпионаже.