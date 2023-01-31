Турецкая оборонная компания STM совместно с фирмой Altınay представила локализованную систему контроля полетов и посадки вертолетов. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Издание отмечает: работы по локализации программы начались после того, как Канада ввела эмбарго на поставку оборонных систем в Турцию. В Анкаре в ответ на решение Оттавы сделали упор на отечественный аналог системы контроля посадки.

Система была разработана в координации с Управлением оборонной промышленности Турции (SSB). STM и Altınay подписали соглашение о сотрудничестве для создания проекта в мае 2021 года. Работы над системой начались в марте 2022 года, а в сентябре того же года состоялись первые тесты. В декабре прошли государственные испытания.

Система использует камеры и лазерные устройства, чтобы вычислить положение вертолета. Обработанные данные повышают точность позиционирования и ориентирования в пространстве, гарантируя, что вертолет удерживается под правильным углом при посадке на вертолетную площадку корабля, пишет «‎Анадолу»‎.

При разработке системы турецкие оборонные фирмы учитывали пожелания и рекомендации, в том числе пилотов вертолетов, уточняет агентство.

Глава SSB Исмаил Демир в беседе с изданием подчеркнул: ранее Турция закупала системы управления вертолетами за рубежом, однако в последние годы страна делает ставку на отечественное производство. Разработанная фирмами STM и Altınay программа позволяет вертолетам безопасно приземляться на борту судов, стабилизировать позицию и завести винтокрылую машину в ангар, отметил Демир.

«Новая система будет впервые применена в этом году на фрегате TCG Istanbul, первом турецком фрегате класса I. Затем планируется интегрировать ее на другие суда. Это еще один шаг на пути импортозамещения оборонной сферы Турции и роста экспорта», — пояснил глава SSB.

Система начнет свою первую миссию на флагманском фрегате ВМС Турции TCG Istanbul — корабль, как ожидается, заступит на боевое дежурство уже в этом году. Фрегат станет первым из фрегатов I класса, разработанных в рамках проекта MİLGEM‎ («‎Национальный корабль»).

Как ранее сообщал TRT на русском, Турция в 2023 году планирует увеличить экспорт вооружений до $6 млрд.

По данным «‎Анадолу»‎, в 2023 году Турция спустит на воду многоцелевой десантный корабль Anadolu — он станет самым большим военным кораблем в арсенале национальных ВМС. Также флоту будет передан корабль боевой поддержки морской пехоты ‎‎Derya.

Среди других новинок в арсенале турецкого флота в 2023 году — первая турецкая подводная лодка нового типа Piri Reis.

В планах также первые поставки бронированной десантно-штурмовой машины ZAHA и передача национальным силам безопасности бронемашин «Amazon‎.

Также в 2023 году Турция намерена принять на вооружение зенитно-ракетный комплекс большой дальности Siper и осуществить первые поставки ракет Bozdoğan In-Sight и Gökdoğan Over-Sight Missile.