Совет Европы раскритиковал Данию за политику в отношении мусульман. Высказывания, разжигающие ненависть, получили в королевстве «полицейскую защиту» под «знаменем защиты свободы выражения мнений», говорится в последнем отчете комиссии совета по борьбе с расизмом (ECRI). Данные доклада приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Комиссия опубликовала отчет 30 января после исламофобских акций датско-шведского политика Расмуса Палудана, лидера ультраправой партии Stram Kurs («Жесткая линия»). Экстремистский политик сжег копии Корана в Дании и Швеции, получив специальные разрешения от властей этих стран.

«Что касается разжигания ненависти, ECRI с сожалением отмечает, что мусульмане в Дании, в том числе трудовые мигранты и лица, получившие убежище, все чаще изображаются, в том числе политиками различных политических партий, как угроза датским ценностям и культуре», — следует из отчета комиссии по борьбе с расизмом.

«В худшем проявлении этой тенденции одна политическая партия сделала своей основной политической платформой пропаганду «чистки» страны от мусульман, а также пропаганду угроз, презрения и оскорбления мусульман и темнокожих в кварталах их компактного проживания. При этом почти не последовало никаких контрвыступлений других политиков. Акции исламофобов часто проходят под защитой полиции, «обеспечиваемой во имя свободы слова»», — говорится в докладе.

Комиссия также отмечает, что партия Палудана пользуется правом на значительную государственную финансовую поддержку. Потому орган Совета Европы призывает власти Дании прекратить «все финансовые и другие формы поддержки государственными органами политических партий и других организаций, которые используют язык ненависти».

ECRI также предупреждает власти Копенгагена, что «усиленное внимание» к свободе слова может привести к отсутствию достаточных действий против разжигания ненависти среди учеников и учащихся в школах. Комиссия призвала датские власти усилить подготовку учителей и других специалистов в области образования для решения этой проблемы.

Ранее TRT на русском сообщал, что 21 января радикал Расмус Палудан сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Правительство Швеции не только не препятствовало этой акции, но и предоставило ему охрану из числа полицейских. Акт сожжения священной книги вызвал осуждение и протесты во всем мусульманском мире.

В ответ на действия Стокгольма Турция отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Анкару.

МИД Турции вызвал посла Швеции в Анкаре Стаффана Хёррстрема. Дипломату был выражен решительный протест в связи с выдачей шведскими властями разрешения на проведение акции по сожжению Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже отметил, что «тем, кто допускает такое безобразие перед посольством Турции в Стокгольме, не стоит ждать хороших новостей из Анкары о членстве в НАТО».

«Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки относительно членства в НАТО», — заявил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «никто не имеет права оскорблять веру мусульман или других религий», «такие действия будут подлежать жестким санкциям».