Взрывы на оборонных предприятиях в иранском Исфахане 29 января являются результатом атаки израильских беспилотников в ходе операции «Моссада». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Израиле и США.

По словам собеседников издания, все цели были достигнуты: беспилотник нанес удар по «передовому объекту Минобороны по производству оружия» в Исфахане в центральном Иране. Объект был поражен в четырех разных районах точечными ударами.

При этом источники WSJ опровергли утверждения о том, что на спутниковых фотографиях видны незначительные повреждения объекта, и заявили, что «‎миссия прошла успешно»‎.

Иранские СМИ ранее сообщили, что удар по военному комплексу в Исфахане нанесли три беспилотника, все они якобы были перехвачены. Минобороны ИРИ подтвердило, что пожар на объекте начался из-за атаки дронов вечером 28 января. Однако, по словам иранских военных, атака не достигла своих целей, так как один дрон был сбит ПВО, а «два других попали в оборонительные ловушки и взорвались».

WSJ ранее сообщала, что атака была попыткой Израиля и США проверить новые способы противостояния с Тегераном. Газета Al Hadath писала, что к удару причастны американские военные. По данным издания, таким образом Вашингтон дал Тегерану сигнал: «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены». В Пентагоне отрицают причастность к атаке на иранские военные предприятия.

Собеседники WSJ также отметили: объект, по которому был нанесен удар, находится через дорогу от Иранского центра космических исследований — ранее он попал под санкции США за работу над иранской программой баллистических ракет. В этом здании находится Институт материалов и энергии, «‎‎исследования которого могут быть использованы для испытаний ядерного проекта», цитирует Wall Street Journal аналитика израильской разведки Ронена Соломона.

Опрошенные изданием чиновники США и Израиля сравнили операцию «‎Моссада»‎ с прошлогодней атакой израильских квадрокоптеров — тогда целью атаки стали объекты по производству беспилотников в западном городе Керманшах.

После ударов по военным объектам Ирана советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала».

После этих слов МИД Ирана вызвал украинского посла, а пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани назвал заявления Подоляка «подозрительными‎»‎ и потребовал от Киева «официальных и четких объяснений».

Иранское издание Noornews со ссылкой на информированного иранского чиновника сообщило, что Тегеран может изменить свою позицию по конфликту в Украине из-за высказывания Подоляка. Как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, Украина обвиняет Иран в поставках РФ оружия и военной техники, в том числе беспилотников-камикадзе Shaheed. Как ранее сообщал TRT на русском, в ноябре украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках — американского или европейского происхождения. Единственная деталь иранского производства — силовая установка или двигатель.