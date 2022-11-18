Новые разведывательные данные, собранные со сбитых иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136 в Украине, показывают, что большинство деталей дронов производится более 30 компаниями в США, Европе и других странах-союзниках, пишет The Wall Street Journal.

Документация показывает, как Тегеран вооружает себя и своих союзников новым мощным оружием, несмотря на то, что он является целью одного из самых всеобъемлющих режимов санкций в современной истории. По оценкам украинской разведки, три четверти компонентов иранских беспилотников, сбитых в Украине, американского производства.

По словам украинских следователей, выводы были сделаны после того, как украинские военные сбили несколько беспилотников, в том числе иранский беспилотник Mohajer-6.

Компоненты, идентифицированные украинской военной разведкой, были проверены Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), киевской некоммерческой организацией, которая осмотрела беспилотник. НАКО, чей опыт включает оценку военных контрактов и вооружений, показала свой отчет The Wall Street Journal.

Согласно отчету, из более чем 200 технических компонентов, идентифицированных украинскими следователями, которые составляют внутренности захваченного беспилотника, примерно половина была произведена фирмами, базирующимися в США, и почти треть — компаниями в Японии. Например, сервопривод — американской Hitec USA Group, элементы питания — японской Panasonic, керамическая антенна — канадской Tallisman. «Плата управления собрана из японских и американских деталей. Плата блока питания из немецких и китайских элементов», — говорится в материале, при этом уточняется, что цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники произведены американской Texas Instruments.

Отмечается, что украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках — американского или европейского происхождения. Единственная деталь родного производства — силовая установка или двигатель, заявляли расследователи проекта Trap Aggressor, которые проводили расследование в партнерстве с НАКО. «Компания-производитель — иранская Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO), которая специализируется на производстве компонентов для беспилотников, а также на импорте и экспорте коммерческих товаров. По данным Министерства финансов США, MADO закупала двигатели БПЛА для организаций, связанных с КСИР», — пояснили в НАКО и Trap Aggressor.

Когда журналисты The Wall Street Journal связались с официальными лицами США, ответственными за соблюдение экспортного контроля, они отказались подтвердить происхождение компонентов. Компании, детали которых были идентифицированы, не смогли подтвердить происхождение комплектующих или не ответили на запрос о комментариях. В Министерство обороны Израиля направила запрос компания Ophir Optronics, ведущий израильский производитель прецизионной инфракрасной оптики, фотоники и трехмерного бесконтактного измерительного оборудования. Телескопические инфракрасные линзы разведывательного беспилотника Mohajer-6, который исследовали в Украине, идентичны тем, которые производит Ophir Optronics. Компания допускает, что Тегеран мог приобрести технологии наблюдения через посредников или купить в Китае копии комплектующих, которые производятся в западных странах.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины ранее заявили, что Иран передал России свои дроны после начала войны, а большая часть их комплектующих сделана в США. «Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля. Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить», — приводила слова представителя ГУР минобороны пресс-служба ведомства.

По словам спикера, иранский Mohajer состоит из комплектующих, сделанных в США, также на летательном аппарате стоит австрийский двигатель, японская камера и китайский лазерный дальномер.

Как утверждает украинская разведка, боезапас для дронов произведен в Иране, а российские запчасти у летательного средства отсутствуют. «Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам», — уточняли в ведомстве. При этом так упомянули, что разведка идентифицировала в иранских дронах и украинские детали — электрические реле производства Харьковского государственного завода «Радиореле».

Украинская сторона отмечает, что сбитые беспилотники имеют маркировку на кириллице «Герань-2», однако их «внутренности», в первую очередь двигатель MD550 от иранской Mado (Oje Parvaz Mado Nafar Company), отчетливо указывают на то, что это либо просто перекрашенный Shahed-136, либо дрон, собранный из иранских комплектующих. Последнее время в Украине также были замечены дроны-камикадзе «Герань-1», в которых эксперты распознают Shahed-131 с двигателями Shahed-783\788 на базе китайских MDR-208. Кроме того, в Черном море был выловлен БПЛА, похожий на иранский Mohajer-6, который может выступать в качестве ретранслятора для Shahed-136 и Shahed-131.

По словам экспертов, упомянутые в The Wall Street Journal системы не представляют собой контролируемый военный продукт и продукцию двойного назначения.