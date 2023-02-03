План Китая ограничить экспорт ключевых технологий для производства солнечных батарей может затормозить попытки США создать внутреннюю цепочку поставок этого вида альтернативной энергии. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, Минторг, а также Министерство науки и технологий Китая рассматривают возможность ввести экспортные ограничения на передовые технологии, используемые в производстве солнечных батарей слитков и пластин.

Как уточняет WSJ, если Пекин введет ограничения, работающие в этой сфере компании будут вынуждены получать лицензии от властей на экспорт продукции. Нововведения, как предполагает газета, затронут пластины, использующиеся на промежуточных стадиях производства солнечных батарей.

«Пересмотренный каталог содержит в общей сложности 139 позиций, из которых 24 технологии запрещены, а 115 технологий ограничены», — говорится в публичном заявлении китайского Министерства торговли.

Пластины, экспорт которых планируется ограничить — это ультратонкие кремниевые квадраты, которые собираются в солнечные панели. КНР фактически стала монополистом на этом рынке, на страну приходится 97% мирового производства. Это основное сырье для производства солнечных модулей.

Компании из Китая контролируют почти 80% глобальной цепочки поставок батарей. Фирмы Поднебесной производят около половины оборудования для выпуска солнечных панелей и их компонентов. Остальные страны выпускают лишь 3% слитков и кремниевых пластин, служащих для выработки энергии от солнца.

Опрошенные WSJ эксперты воспринимают возможный шаг Пекина как попытку сохранить значительное доминирование КНР в производстве солнечной энергии в то время, когда и другие страны пытаются стимулировать разработки в этой отрасли.

Как ранее сообщал TRT на русском, государственная лаборатория ядерного оружия Китая CAER использовала американские компьютерные чипы в течение как минимум двух десятилетий в нарушение введенного запрета.

WSJ со ссылкой на результаты собственного расследования уточняет: последние два с половиной года ведущий китайский исследовательский институт ядерного оружия закупал сложные американские компьютерные микросхемы не менее 12 раз. При этом операции происходили в обход действующих десятилетиями американских экспортных ограничений, призванных уменьшить число таких продаж.

CAER, как пишет WSJ, приобретал чипы, которые широко используются в центрах обработки данных и в персональных компьютерах, у реселлеров в Китае. Некоторые из чипов были закуплены в качестве компонентов для вычислительных систем, а многие, отмечает издание, приобретала лаборатория вычислительной гидродинамики. Чипы могли быть использованы для моделирования ядерных взрывов, констатирует WSJ.