ТУРЦИЯ
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МИД Турции почтил память жертв геноцида в Руанде
Анкара выразила соболезнования народу Руанды в годовщину одного из самых трагических событий в истории человечества — геноцида тутси 1994 года
МИД Турции почтил память жертв геноцида в Руанде
МИД Турции / Reuters
7 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю годовщины геноцида в Руанде, совершенного в 1994 году против народности тутси.

«С глубокой скорбью вспоминаем геноцид против тутси, произошедший в Руанде в 1994 году и ставший одной из самых тяжелых трагедий в истории человечества», — говорится в заявлении.

Анкара также выразила соболезнования жителям страны: «С уважением чтим память погибших и выражаем соболезнования народу Руанды».

Геноцид в Руанде начался в апреле 1994 года после прихода к власти временного правительства, сформированного радикально настроенными представителями народности хуту.

Массовое насилие было направлено против этнического меньшинства тутси и умеренных хуту. По оценкам ООН, за несколько месяцев были убиты около 800 тыс. человек. Массовые убийства прекратились в июле 1994 года после победы повстанцев из Руандийского патриотического фронта.

В 1994 году под эгидой ООН был создан Международный трибунал по Руанде, просуществовавший до 2015 года. За это время он рассмотрел дела 93 обвиняемых, включая политиков, военных и общественных деятелей. Позднее его функции были переданы Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов.

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