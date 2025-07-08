Неизвестный злоумышленник, выдававший себя за госсекретаря США Марко Рубио, смог связаться с рядом американских чиновников, используя сгенерированные искусственным интеллектом голосовые сообщения и поддельный адрес электронной почты.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, самозванец использовал зашифрованное приложение Signal и электронную почту с адресом Marco.Rubio@state.gov. С ее помощью он установил контакт как минимум с пятью американскими чиновниками, включая одного губернатора и одного члена Конгресса.

В телеграмме, разосланной Госдепартаментом США 3 июля, говорится, что подозреваемый оставлял голосовые сообщения и направлял текстовые приглашения перейти в мессенджер. Предположительно, его целью было получение доступа к конфиденциальной информации или учетным записям.

В Госдепартаменте отказались раскрывать, с кем именно связывался злоумышленник. Там лишь заверили, что ведется тщательное расследование и принимаются меры по предотвращению подобных инцидентов.

Эксперт по цифровой криминалистике из Калифорнийского университета Хани Фарид отметил, что для таких атак не требуется особая квалификация. По его словам, опасность заключается в небрежности самих госслужащих, которые продолжают использовать незащищенные каналы связи, включая Signal.

Это не первый случай, когда чиновники США оказались в центре скандала, связанного с Signal. В марте главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в секретный чат, где обсуждались военные операции США. По его словам, это сделал тогдашний советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. В чате находились высокопоставленные члены правительства, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Президент Дональд Трамп тогда заявил, что доверяет своим чиновникам, несмотря на инцидент, но позже, по данным Politico, признал, что Уолтц «допустил ошибку». В мае Уолтц покинул пост советника по нацбезопасности.