Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди сделал важные заявления в области оборонной политики и программы F-35.

Он подчеркнул, что Турция по-прежнему рассматривает F-35 как стратегический проект, связанный не только с военной техникой, но и с партнерством:

«Мы хотим получить F-35 прежде всего для обеспечения собственной безопасности. Для нас это не просто вопрос технологии. Это вопрос прочного стратегического взаимодействия — в том числе в рамках НАТО».

В то же время Эрдоган отметил, что ситуация вокруг проекта заставила Турцию активизировать развитие собственного оборонного сектора.

«Мы начали полагаться только на себя. Эта ситуация стала поводом ускорить наши шаги в оборонной промышленности. И это никому не угрожает — тем более нашим союзникам», — отметил он.

Президент Турции напомнил, что на последнем саммите НАТО было принято решение об усилении национальных оборонных потенциалов.

«Было сказано: каждый член Альянса должен укреплять свою оборонную инфраструктуру. Это важно и для общей безопасности НАТО», — добавил он.

Отдельно он прокомментировал позицию Греции: «Озабоченность Афин по поводу наших оборонных шагов — беспочвенна и нелепа. Турция никому не угрожает, если к ней не проявляют враждебности. Мы — страна, которая делает все возможное для установления мира и стабильности как в регионе, так и в мире. Нет ни одного конфликта, где бы мы не старались быть посредником».

Что касается будущего поставок F-35, Эрдоган отметил, что этот вопрос остается в повестке и находится под контролем: «Мы обсудили этот вопрос. Я верю, что президент Трамп будет соблюдать достигнутые договоренности. Считаю, что поставки F-35 Турции начнутся именно в его период».