Иран объявил о разработке крылатой ракеты большой дальности, которая может поражать военные объекты недружественных Тегерану государств в регионе. Заявление прозвучало на фоне возросшей напряженности в отношениях Ирана с США и Израилем, пишет TRT World.

Крылатая ракета под названием Paveh имеет дальность полета 1650 км и уже включена в военный арсенал исламской республики, заявил командующий воздушно-космическими силами Революционной гвардии Ирана Амирали Хаджизаде.

24 февраля он заявил, что иранские ракеты могут поражать базы США с высокой точностью. Хаджизаде особо упомянул американские объекты в Персидском заливе, Ираке, Иордании, Саудовской Аравии и других странах как «‎уязвимые для иранских атак»‎.

Эксперты, изучающие регион, подтверждают: Paveh действительно способна нанести удар по объектам США в регионе. Но они также подчеркивают наличие в арсенале у американцев сил сдерживания для нейтрализации таких угроз с воздуха.

Джон Кржизаняк, исследователь Ирана в вашингтонском аналитическом центре Wisconsin Project заявил TRT World: хотя военные базы с системами ПВО, вероятно, могут сбивать иранские ракеты, незащищенные объекты всегда будут в опасности.

«Конечно, это уже было, поскольку у Ирана уже есть другие крылатые ракеты и беспилотники-камикадзе, которые выполняют ту же роль. Даже Paveh, вероятно, находится на вооружении КСИР уже нескольких лет, хотя об этом ранее не сообщалось», — пояснил эксперт.

«‎Насколько мы можем судить, Paveh — это следующее поколение ракеты Quds, которую Иран несколько лет назад передал хуситам в Йемене. Поэтому я не думаю, что это действительно меняет стратегическую ситуацию в отношении роли США или Израиля (в регионе)», — заключил Кржизаняк.

По словам генерала Хаджизаде, название ракеты Paveh — это дань памяти иранским военнослужащим, убитым в северо-западном регионе страны.

На кадрах, опубликованных иранскими СМИ, видно, что ракета, отличная по техническим характеристикам от других боеприпасов исламской республики, точно поразила цель. Paveh имеет складывающиеся крылья, уточняет TRT.

Тегеран заявляет, что его ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и направлена на сдерживание возможных угроз его территории и его активам.

Эксперты считают: даже если сообщения о появлении у Ирана ракеты Paveh верны, это не окажет существенного влияния на оборонные стратегии Израиля или США.

Они полагают, что заявление Тегерана направлено на укрепление ее общественного имиджа — как противодействие негативному восприятию правительства Ирана как на национальном, так и на международном уровне на фоне продолжающихся антиправительственных демонстраций в стране.

Доктор Узи Рубин, основатель Организации противоракетной обороны Минобороны Израиля, объясняет, что баллистическая ракета функционирует как боеприпас, запускаемый вертикально с двигателем, который в конечном итоге перестает работать. Однако из-за инерции ракета продолжает лететь вперед. Крылатая ракета, напротив, больше похожа на небольшой самолет с реактивным двигателем и летит как коммерческий борт, но без пассажиров.

По словам эксперта, Тегеран ранее заявлял о наличии крылатых ракет, способных преодолевать большие расстояния.

«Они уже более 10 лет заявляют, что у них есть крылатые ракеты, которые могут пролететь 2 тыс. километров, — отметил Рубин. — Удивительно, что сейчас они говорят, что достигли дальности 1650 км, спустя 10 лет после заявления о ракетах дальностью 2 тыс. км. Судя по всему, их предыдущие крылатые ракеты были не очень удачными».

Месть за Сулеймани

Генерал Хаджизаде также подчеркнул, что Тегеран не намерен преследовать «бедных солдат» в отместку за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в январе 2020 года. Глава КСИР был убит ударом беспилотника в аэропорту Багдада. Операцию провели США по приказу тогдашнего президента Дональда Трампа в сотрудничестве с Израилем.

Обе страны рассматривают КСИР как иностранную террористическую организацию, а ее членов — как законные цели.

Убийство вызвало возмущение в Иране, и правительство страны поклялось отомстить США.

Тегеран поддерживает вооруженные силы в Сирии и Ираке, которые часто наносят удары по американским военным базам в этих странах с помощью беспилотников и бомб.

«Мы хотим убить Трампа, [бывшего госсекретаря Майка] Помпео, [бывшего генерала США Кеннета] Маккензи и военачальников, отдавших приказ (об убийстве Сулеймани). Все они должны быть убиты», — сказал Хаджизаде.

Ракетная программа Ирана

Тегеран инвестирует в вооруженные силы для разработки высокотехнологичного оружия и наращивает огневую мощь, особенно в своей ракетной программе, на фоне парализующих экономику страны санкций, введенных США. Исламскую республику ранее отключили от глобальных цифровых банковских транзакций, а также заблокировали возможность продавать газ другим странам.

Вашингтон стремится противостоять развитию ядерного потенциала Тегерана и усилению его военной мощи в регионе, называя Иран главной угрозой для интересов США и их союзника Израиля.

Но санкции не помешали ИРИ продолжать продвигать свой ядерный потенциал и военную повестку. Иран ранее объявил, что разработал ракеты, которые имеют дальность полета 2 тыс. километров и могут дотянуться до военных объектов США и Израиля.

В ноябре 2022 года в Пентагоне заявили, что скептически относятся к сообщениям о том, что Тегеран разработал гиперзвуковую баллистическую ракету.

Но генерал Хаджизаде повторил свое заявление и уточнил: новая гиперзвуковая ракета летит со скоростью 9207 километров в час и может поражать военные корабли США в регионе.

Генерал КСИР Хоссейн Салами 25 февраля заявил, что Иран работает над программой сверхзвуковых крылатых ракет, которые могут отслеживать спутники с помощью наземных радаров. Он также подчеркнул, что причина разработки новой модели крылатых ракет — традиционные ракеты не могут развивать такую скорость, как сверхзвуковые, и их полеты происходят на малых высотах.

Рост напряженности в регионе

Тегеран ускорил развитие собственных технологий в области воздушных, морских, наземных вооружений, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Недавно США обвинили Иран в отправке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для поддержки российского вторжения в Украину. Однако Тегеран опроверг подобные сообщения о поставках иранских беспилотников Москве, в том числе дронов-камикадзе, и уточнил, что поддерживает «мир и выступает против войны».

Заклятый соперник Ирана Израиль давно предупреждает о развитии военного потенциала Тегерана на Ближнем Востоке, включая регионы Средиземного и Красного морей. Израиль также предупреждает, что Тегеран может использовать этот потенциал для развития своей ядерной программы.

В рамках отдельных акций Израиль часто наносит удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии и вооруженным силам режима Башара Асада, включая сирийские аэропорты и авиабазы.

Заявление о появлении у ВС Ирана новой ракеты Paveh было сделано после того, как государственное телевидение страны сообщило: Тегеран, вероятно, поможет сирийскому режиму защитить свое воздушное пространство от израильских авиаударов с помощью зенитно-ракетных комплексов.

«Сирии необходимо восстановить свою систему противовоздушной обороны, ей требуются высокоточные бомбы для истребителей», — сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.

Пятерка постоянных членов Совбеза ООН, а также ФРГ, подписали ядерное соглашение с Ираном в 2015 году. Оно было призвано ограничить иранскую ядерную программу, сократить уровень обогащения урана — в обмен на ослабление некоторых санкций, введенных блоком, возглавляемым США.

Но Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки в 2018 году, обвинив Иран в том, что он направляет деньги на поддержку своего военного присутствия в регионе и продолжает обогащать уран — что в конечном итоге приведет к созданию ядерной бомбы. Администрация Трампа ввела санкции, чтобы разрушить экономику и военную мощь Ирана.

Нынешнее правительство США работает со своими европейскими союзниками над новым соглашением, чтобы помешать Ирану создать ядерную бомбу.

Отдельно Израиль и США в 2023 году провели крупнейшие военные учения в регионе, получившие название Juniper Oak, что свидетельствует о явной готовности противостоять Ирану.

В учениях, которые проводились в воздухе, на суше и на море, участвовали 6400 военнослужащих США и 1500 израильских солдат, более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийские системы, уточняет TRT.