Модернизация вооруженных сил Германии займет как минимум 50 лет, если она будет продолжаться нынешними «‎‎вялыми темпами». Об этом говорится в ежегодном отчете Комиссара по делам бундесвера Евы Хёгль. Он опубликован на сайте немецкого парламента.

По ее словам, медленные оборонные закупки ФРГ препятствуют необходимому обновлению запасов вооруженных сил.

«Система закупок слишком медлительна. Все занимает слишком много времени». Начатая реформа процессов закупок должна быть ускорена. Деньги должны дойти до войск заметно быстрее», — говорится в отчете.

В своем 170-страничном отчете, представленном парламенту 14 марта, Хёгль приветствовала прошлогоднее заявление канцлера Олафа Шольца, который заявил о создании специального фонда в размере €100 млрд евро на модернизацию вооруженных сил. Комиссар также высоко оценила решения о покупке истребителей F-35, транспортных вертолетов и боевых беспилотников.

Но она подчеркнула: в 2022 году «из специального фонда (в бундесвер) не поступило ни цента».

«Если бы мы оставались в нынешних темпах и существующих рамочных условиях, потребовалось бы около полувека, прежде чем только нынешняя инфраструктура Бундесвера была бы полностью обновлена», — констатировала комиссар.

Министерство обороны Германии в феврале уточнило, что €30 млрд были «выделены по контракту» на обновление бундесвера.

Размер фонда следует нарастить до €300 млрд

По словам Хёгль, конфликт России и Украины усугубил серьезные проблемы с оборудованием для вооруженных сил, потому что «разумное и правильное» решение Берлина отправить в Киев ряд вооружений создало пробелы, которые оказалось трудно заполнить. Комиссар призвала чиновников обеспечить «быструю замену оборудования, чтобы не нанести непоправимый ущерб оперативной готовности бундесвера».

Хёгль повторила предыдущий призыв к увеличению специального фонда в три раза — до €300 млрд, утверждая, что существующей суммы будет недостаточно, чтобы компенсировать серьезную нехватку вооруженных сил и обеспечить обороноспособность ФРГ.

Еще миллиарды, по ее оценке, потребуются для пополнения истощенных запасов боеприпасов, которые не покрыть одним лишь фондом в €100 млрд на фоне того, как страны ЕС пытаются снабдить Украину артиллерийскими снарядами. Эти средства должны поступить из федерального бюджета, пишет Хёгль в отчете.

«Объем оборонного бюджета должен неуклонно и четкими шагами двигаться к целевому показателю НАТО в 2% в ближайшие годы, начиная с 1,5% ВВП, достигнутого в отчетном году», — добавила комиссар.

В докладе также говорится о проблемах, с которыми столкнулся заступивший на свой пост в январе 2023 года министр обороны ФРГ Борис Писториус. Хотя политик и его реакция на войну в Украине заслужили похвалу даже от скептиков в правительстве Олафа Шольца, комиссар отмечает: перед Писториусом стоит колоссальная задача капитально отремонтировать министерство и ускорить систему закупок.

Писториус выступил за увеличение оборонного бюджета еще на €10 млрд в год на коалиционном обсуждении бюджета на 2024 год. В итоге оборонные расходы должны вырасти до €60 млрд. Однако даже эта цифра не соответствует сумме, необходимой Германии для выполнения своего обязательства перед НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону. Согласно предварительным данным альянса, в прошлом году Берлин потратил на оборону всего 1,44% ВВП.

Как ранее сообщал TRT на русском, в январе 2023 года депутаты Бундестага обвинили военное руководство страны (Бундесвер) в сокрытии неисправностей немецкой военной техники.

Портал T-Online со ссылкой на заявление членов парламентского комитета по обороне отмечает: в конце 2022 года в ФРГ провели плановые учения новейших боевых машин пехоты (БМП) Puma. Во время маневров все 18 дорогостоящих машин вышли из строя. При анализе поломок были выявлены в основном мелкие и средние повреждения. Это стало одним из главных пунктов критики в адрес министра обороны Кристин Ламбрехт, в конечном счете, ушедшей в отставку в начале января 2023 года.