ПОЛИТИКА
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Взрыв у рынка в Белуджистане
В результате взрыва заминированного автомобиля на юго-западе Пакистана погибли 4 человека, еще 20 получили ранения
Взрыв у рынка в Белуджистане
Белуджистан / Reuters
19 мая 2025 г.

В городе Килла-Абдулла в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана прогремел взрыв. Погибли 4 человека, еще 20 получили ранения.

По данным заместителя комиссара Абдуллы Риаза, взрыв произошел в ночное время рядом с местным рынком. Сдетонировало начиненное взрывчаткой транспортное средство.

В результате повреждены торговые павильоны и близлежащие здания. На месте происшествия работают экстренные службы.

Представитель правительства Белуджистана Шахид Ринд осудил нападение. Он сообщил, что по факту инцидента начато расследование.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Однако, как передают местные СМИ, подозрения пали на сепаратистскую группировку «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). Ранее она неоднократно совершала нападения на силы безопасности и гражданское население.

Белуджистан и провинция Хайбер-Пахтунхва считаются наиболее уязвимыми к вооруженным атакам в Пакистане. В этих регионах действуют группировки, заявляющие о защите прав этнических белуджей и пуштунов. На практике они часто атакуют как представителей силовых структур, так и мирных жителей.

Пакистанские власти утверждают, что боевики движения «Техрик-е-Талибан Пакистан» действуют с территории Афганистана. По данным Исламабада, оттуда они координируют атаки. В Кабуле эти обвинения отвергают и отрицают какую-либо связь с пакистанскими талибами.

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