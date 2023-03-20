Американские банки запросили за неделю с 8 по 15 марта рекордные $164,8 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы США (ФРС).

По состоянию на 15 марта банки получили рекордно высокие $152,9 млрд по традиционной программе краткосрочных займов ФРС, известной как дисконтное окно, а также взяли $11,9 млрд в виде кредитов по недавно созданной программе срочного банковского кредитования ФРС.

При этом неделей ранее объем занятых средств по программе кредитного окна не превышал $4,58 млрд. Скачок побил предыдущий рекорд в $112 млрд осенью 2008 года, во время самой острой фазы финансового кризиса, уточняет агентство Reuters.

Как ранее сообщал TRT на русском, за неделю с 9 по 15 марта в США рухнули сразу три крупных банка, работающих с криптовалютами — Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature.

Закрытие SVB — 16-го по величине банка в США — считается худшим в финансовой истории страны после кейса банка Washington Mutual — крупнейшей сберегательно-кредитной ассоциации, которая рухнула во время глобального экономического кризиса 2008 года.

Что в этой ситуации будет делать ФРС

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. В Moody’s заявили, что ожидают рост ставки ФРС и допускают, что к концу 2023 года экономика США впадет в рецессию.

Всплеск экстренного кредитования привел к тому, что баланс ФРС перестал сокращаться и заметно увеличился. Летом 2022 года баланс достиг пика в $9 трлн, после чего ФРС начала принимать меры по сокращению своих вложений в казначейские и ипотечные облигации. Меры подействовали — к 8 марта 2023 года общие вложения упали до $8,39 трлн. Однако уже 15 марта они выросли до $8,7 трлн — это максимальное значение с ноября 2022 года.

Возобновление роста баланса в то время, когда ФРС все еще, вероятно, будет настаивать на повышении ставок, ставит два ключевых столпа денежно-кредитной политики США в определенный конфликт, отмечает Reuters.

По оценке Дерека Танга из прогнозной фирмы LH Meyer, ФРС сможет сохранить курс на повышение ставок для борьбы с инфляцией, а увеличение баланса позволит ей также сохранить текущий курс на избавление от облигаций и избежать полного сокращения баланса.

Пик повышения ставки, как считают опрошенные Forbes аналитики, может быть несколько ниже, чем это прогнозировалось еще недавно. Например, Goldman Sachs считает, что ставка может вырасти лишь до 5,5% — ФРС может вернуться к повышению, после того как финансовая система обретет стабильность.

Старший инвестиционный аналитик Guidestone Funds Джошуа Частант, которого цитирует Forbes, полагает: «в текущей ситуации ФРС застряла между молотом и наковальней — теперь регулятору приходится одновременно учитывать и уровень инфляции, и состояние финансовых рынков».

«Мы думаем, что чиновники ФРС в данный момент отдадут приоритет финансовой стабильности, рассматривая ее как насущную проблему, а высокую инфляцию — как среднесрочную», — сообщает Goldman Sachs.

Чтобы «сохранить лицо», ФРС может на ближайшем заседании выбрать компромиссный вариант и поднять ставку на 0,25 п. п., прогнозирует старший портфельный менеджер в Dakota Wealth Management Роберт Павлик.