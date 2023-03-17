В США менее чем за неделю были закрыты три банка, общая сумма активов которых превышает $333 млрд, пишет TRT World. Закрывшиеся кредитные организации специализировались на цифровой валюте и технологических стартапах, поэтому их заявления о сворачивании деятельности привели к резкому скачку стоимости криптовалюты: биткоин и эфир с 10 марта выросли в цене почти на 10%.

Эффект домино

9 марта калифорнийская Silvergate Capital заявила о ликвидации банка Silvergate — одного из крупнейших кредиторов в сфере криптовалюты.

В своем заявлении компания уточнила, что «упорядоченное свертывание банковских операций и добровольная ликвидация банка — это лучший путь». При этом Silvergate Capital подчеркнула: план «включает полное погашение всех депозитов».

Сразу после заявления цена акций банка Silvergate упала до рекордно низкого уровня: на 5,76% до $4,91. С начала года акции банка упали на 71,56%.

Вторым в этой череде закрытий стал Silicon Valley Bank (SVB), который считался крупнейшим банком для технологических стартапов. 10 марта Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) приняла решение закрыть SVB на фоне сообщений о том, что материнская компания банка, SVB Financial Group, рассматривает продажу активов.

Закрытие SVB — 16-го по величине банка в США — считается худшим в финансовой истории страны после кейса банка Washington Mutual — крупнейшей сберегательно-кредитной ассоциации, которая рухнула во время глобального экономического кризиса 2008 года, уточняет TRT World.

12 марта банковский регулятор штата Нью-Йорк заявил о закрытии местного Signature Bank — он считался вторым по величине кредитором в криптовалютной индустрии. Как уточняет агентство Bloomberg, мера регулятора стала неожиданностью для руководства кредитной организации.

Почти сразу после закрытия Signature Bank Минфин США, Федеральная резервная система (ФРС) и FDIC заявили, что примут меры по защите вкладчиков закрывшихся банков.

Американские СМИ уже сравнивают волну закрытий с кризисом 2008 года и предсказывают кризис в сфере торговли криптовалютой: два из закрытых банков были наиболее дружелюбны к цифровым валютам — так, Silvergate Capital считался центральным кредитором криптоиндустрии, отмечает CNBC.

TRT рассказывает подробнее, что за банки были закрыты и что стало причиной их краха.

Silvergate Bank

Silvergate Bank был основан в 1988 году и стал заметым игроком на криптовалютном рынке, уточняет Forbes. Банк имел активы на сумму свыше $11 млрд. На конец 2022 года у кредитной организации было около 1 тыс. клиентов в сфере криптопроектов. Он также выдавал кредиты под залог криптоактивов, и это вызвало вопросы у Минюста США в связи с банкротством криптобиржи FTX.

5 января стоимость акций Silvergate упала на 40% после того, как компания подтвердила в ежеквартальном отчете, что ее клиенты сняли $8,1 млрд в период с сентября по декабрь 2022 года. Это совпало по времени с громким крахом одного из крупнейших клиентов банка, FTX.

В период с 1 по 3 марта акции банка упали еще на 57% — с $13,53 до $5,77. В начале марта банк также объявил, что закрывает свою круглосуточную сеть мгновенных платежей Silvergate Exchange Network, сохранив при этом работу «всех других услуг, связанных с депозитами».

Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank (SVB) считался крупнейшим кредитором технологических стартапов в США. На конец 2022 года общие активы SVB составляли около $209 млрд, а общий объем депозитов — около $175 миллиардов долларов. На конец прошлого года банк занимал 16-е место в системе с активами $212 млрд.

Как уточняет NPR, бизнес SVB развивался во время пандемии, когда процветали технологические компании. Клиенты банка наполнили его казну депозитами на общую сумму более $100 млрд.

В 2021 году, когда процентные ставки были на рекордно низком уровне, имеющий много наличных долларов SVB вложил миллиарды в долгосрочные казначейские облигации США. Эти облигации, обеспеченные правительством, обычно считаются безопасными инвестициями. Но они выплачиваются полностью только тогда, когда удерживаются до погашения. В противном случае долгосрочные облигации рискуют потерять свою стоимость при повышении процентных ставок.

Именно это и произошло в 2022 году, когда ФРС начала агрессивно повышать процентные ставки, пытаясь обуздать инфляцию в США. Эти повышения ставок нанесли ущерб стоимости государственных облигаций, в том числе принадлежащих SVB.

Это не было проблемой до тех пор, пока SVB не нуждалась в наличных деньгах. Но в последние месяцы в конце 2022 и начале 2023 года технологический сектор США в целом также пошел на спад, и компании все чаще стали забирать свои депозиты из банка.

Чтобы компенсировать эти изъятия, SVB пришлось продать часть своих облигаций с большими убытками в размере $1,8 млрд, говорится в сообщении банка. Это заявление напугало клиентов банка, которые забеспокоились о жизнеспособности SVB, а затем начали выводить из банка еще больше денег.

С 8 марта клиенты вывели депозиты на сумму $42 млрд, а стоимость акций SVB упала более чем на 60%. К полудню 11 марта банк перешел под внешнее управление FDIC.

Signature Bank

Signature Bank был основан в начале 1990-х в Калифорнии как небольшой местный кредитор, но в последние годы он стал ключевым игроком в криптоиндустрии. Его состояние также росло и падало в зависимости от волатильности рынка цифровых валют. На конец 2022 года активы Signature Bank составляли около $110,36 млрд, а объем привлеченных депозитов — $88,59 млрд.

По мере роста цен на токены депозиты в Silvergate выросли примерно с $2 млрд в 2020 году до более $10 млрд в 2021-м. Но к концу 2022 года его депозиты упали до $6,3 млрд долларов — это на 50% меньше, чем всего тремя месяцами ранее. Портал TechCrunch называет банк еще одной жертвой т.н. «криптозимы», наступившей после краха FTX — криптобиржа использовала Silvergate для перевода средств клиентов.

Во время краха FTX осенью 2022 года Silvergate пытался убедить инвесторов и регулирующих органов в том, что участие банка в обмене цифровыми активами ограничено. Silvergate, в частности, подчеркивал, что не имеет непогашенных кредитов или инвестиций в FTX.

Но правительство США считало иначе. В феврале Bloomberg сообщил, что отдел по борьбе с мошенничеством американского Минюста начала расследование сделки Silvergate с FTX и Alameda Research.

Как уточняет TechCrunch, закрытие Silvergate нанесет большой удар по схеме зачисления и снятия валюты из криптомира. 3 марта банк объявил о прекращении работы Silvergate Exchange Network (SEN), своей сети криптовалютных платежей, которая позволяла переводить доллары между инвесторами и криптовалютными биржами в режиме 24/7. Волатильный характер криптовалют означает, что теперь еще меньше финансовых учреждений захотят иметь дело с криптовалютой.

Что на этом фоне предприняло правительство США

Последовательные поглощения банков и объявления о крахе со стороны кредитных организаций усилили активность в коридорах Вашингтона.

Финансовые подразделения правительства США вмешались, чтобы предотвратить возникновение эффекта домино, который заставил бы другие банки также объявить о банкротстве. Однако эти усилия потерпели неудачу.

13 марта президент Джо Байден поручил министру финансов США Джанет Йеллен и директору Национального экономического совета Брайану Дизу работать с банковскими регуляторами для решения проблем в SVB и Signature Bank.

Байден уточнил, что стремится защитить «рабочих, малый бизнес, налогоплательщиков и нашу финансовую систему».

Отдельно казначейство и другие банковские регуляторы объявили, что «налогоплательщики не понесут никаких убытков». Но государственный банковский регулятор гарантирует депозиты только на сумму до $250 тыс. долларов, подчеркивает TRT. Около 95% депозитов SVB превышали страховую сумму. Чтобы компенсировать в том числе и их, Федеральная корпорация по страхованию вкладов получит дополнительную ликвидность.

FDIC создала банк-посредник, чтобы клиенты обанкротившихся кредитных организаций смогли легко получить доступ к своим средствам. Вкладчики и заемщики автоматически становятся клиентами банка.

Лондонский банк HSBC выкупил британское подразделение SVB за 1 фунт, что эквивалентно $1,2.

Среди всех головокружительных событий все внимание сейчас приковано к ФРС, которая в настоящее время держит процентные ставки на уровне 4,5–4,75%. Аналитики Goldman Sachs предполагают, что банкротство сразу нескольких крупных банков заставит ФРС отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок.

Чем закрытие американских банков может грозить России?

По данным аналитиков российского издания РБК, финансовый сектор РФ из-за санкций «‎‎сейчас по большей части отрезан от событий в США», поэтому напрямую события в Штатах российские банки не затронут.

Аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов в комментарии РБК отмечает: проблемы в банковском секторе США спровоцированы ростом ставок, поэтому важно, как дальше будет действовать ФРС.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, которого цитирует РБК, считает, что «смягчение политики ФРС — это проинфляционная история»‎.

«‎‎Для России она может быть позитивной, поскольку положительно скажется на сырьевых ценах, но для Банка России рост мировой инфляции может свидетельствовать о накоплении проинфляционных рисков уже на национальном уровне в среднесрочной перспективе», — пояснил эксперт.

Однако пока, как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, цены на нефть продолжают падение на фоне опасений после краха SVB и Signature Bank. 14 марта эталонная марка нефти Brent торговалась на уровне $79,96 доллара за баррель — это на 1% ниже цены закрытия в $80,77 на предыдущей торговой сессии.

В то же время американский эталон West Texas Intermediate (WTI) торговался на уровне $73,99 доллара за баррель — это на 1,08% меньше, чем во время последней сессии.

Надежды на то, что ФРС США может замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, были омрачены опасениями экономической рецессии и снижения спроса на нефть, заключает агентство.