Дефицит пороха, тротила и других взрывчатых веществ в ЕС может задержать производство боеприпасов для Украины. Об этом со ссылкой на заявление европейских чиновников сообщает газета Financial Times.

Опрошенные изданием представители оборонной отрасли Евросоюза считают, что нехватка запасов пороха и взрывчатки задержит производство снарядов на три года.

Как пишет FT, конфликт РФ и Украины раскрыл проблему «недостаточных запасов оружия в Европе и слабых производственных мощностей».

«Фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство», — цитирует FT неназванного немецкого чиновника.

Европа пытается удовлетворить военные потребности Киева, вливая деньги в оборонный сектор, в частности, чтобы расширить производство 155 мм артиллерийских орудий. Снаряды остро необходимы как для пополнения национальных арсеналов, так и для снабжения украинских сил, уточняет газета.

«Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время», — сказал Йиржи Хинек, председатель Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии. — «Новый артиллерийский завод — это очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья?»

Чешский государственный производитель Explosia — один из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатых веществ на заводы по производству боеприпасов — сообщил FT, что его производство пороха, используемого в 155 мм артиллерийских установках, «работает на полную мощность» и не будет увеличиваться до 2026 года.

«Мы осуществляем инвестиции для дальнейшего увеличения наших производственных мощностей, но это трехлетний проект, а не работа на несколько месяцев», — заявил FT представитель компании Мартин Венцл.

Закупка боеприпасов у третьих стран

Публикация FT появилась аккурат перед встречей министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе 20 марта. Политики собрались обсудить пакет из двух предложений на сумму €1 млрд, направленных на ускорение немедленных поставок 155 мм артиллерийских орудий в Украину и стимулирование стран ЕС к заключению совместных контрактов на закупку артиллерийских орудий.

Также в начале марта страны ЕС подготовили предложения по сделке на сумму €2 млрд для совместного пополнения боеприпасов для своих вооруженных сил и армии Украины. Как пишет портал Euractiv, некоторые члены Евросоюза предлагают приобретать боеприпасы в третьих странах, если Брюссель не сможет производить достаточно много и быстро на своих предприятиях.

Гендиректор испанской Fabrica de Municiones de Granada Антонио Каро сообщил, что основная проблема для компании — нехватка компонентов для боеприпасов.

«В Европе не так много заводов [производящих тротил и нитроцеллюлозу], и они загружены на 100%, поэтому мы должны начать поиски в Индии, Корее и других странах», — цитирует FT представителя отрасли.

Европейские производители и чиновники отмечают: возросший спрос на оружие подталкивает рост цен на боеприпасы. Опрошенные газетой игроки оборонной отрасли поясняют: сейчас один снаряд стоит €850 — это на 20% больше, чем до начала войны в Украине.

Как ранее писал TRT на русском, модернизация вооруженных сил ФРГ займет как минимум 50 лет, если она будет продолжаться нынешними «‎‎вялыми темпами». Об этом говорится в ежегодном отчете Комиссара по делам бундесвера Евы Хёгль. По ее словам, медленные оборонные закупки препятствуют необходимому обновлению запасов вооруженных сил.