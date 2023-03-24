На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье планируют выпускать китайские автомобили Hongqi («Хунци»). Об этом сообщает российская газета «Известия» со ссылкой на источники в дилерском бизнесе и в одном из производителей КНР.

Mercedes-Benz в октябре 2022 года объявили об уходе из РФ, завод компании должен перейти в руки дилера «Автодом». Гендиректор «дочки» «Автодома» компании «Автосмарт» Максим Шишко в беседе с «‎Известиями»‎ подтвердил, что на мощностях завода будут собирать китайские машины, но не уточнил, какие именно.

«Наша основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которые продавались по 150–200 тыс. автомобилей в год. Потенциал у этого сегмента высокий», — цитирует газета Шишко.

Два собеседника «Известий» в автобизнесе отметили, что кроме Hongqi (переводится с китайского как «‎красное знамя»‎) в Китае нет других заметных автобрендов в премиум-сегменте. Издание Moscow Times уточняет, что изначально бренд Hongqi производил машины для Коммунистической партии Китая.

По данным одного из источников «‎Известий»‎, первым в производство могут пойти китайские кроссоверы. Один из них — HS5 — уже был сертифицирован в России в конце 2022 года, профильные СМИ сообщали о планах Hongqi поставлять эту модель в РФ. Одобрение также получила флагманская модель китайского бренда — седан H9.

Еще один источник «‎Известий»‎ поясняет, что переговоры ведутся и с материнской компанией Hongqi — старейшим китайским концерном FAW (First Automobile Works). По его словам, если премиальные марки будут выпускаться в Подмосковье, то вместе с ними будут собирать и другие модели FAW.

В Минпромторге отметили, что пока сделка по переходу активов компании Mercedes-Benz дилеру «Автодом» не завершена, поскольку правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций все еще ее рассматривает.

Mercedes-Benz сообщил о планах уйти с российского рынка в конце октября 2022 года. Он стал третьим крупным производителем легковых автомобилей, уходящим из РФ — после Nissan и Renault. Концерн оценивал свои активы в РФ в €2 млрд.