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На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут сборку авто компартии КНР
После ухода немецкого автопроизводителя из России завод компании должен перейти дилеру «Автодом». На предприятии планируют собирать автомобили люксового китайского бренда, который поставлял машины для элиты Компартии КНР
На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут сборку авто компартии КНР
Фото: carscoops.com / Others
24 марта 2023 г.

На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье планируют выпускать китайские автомобили Hongqi («Хунци»). Об этом сообщает российская газета «Известия» со ссылкой на источники в дилерском бизнесе и в одном из производителей КНР.

Mercedes-Benz в октябре 2022 года объявили об уходе из РФ, завод компании должен перейти в руки дилера «Автодом». Гендиректор «дочки» «Автодома» компании «Автосмарт» Максим Шишко в беседе с «‎Известиями»‎ подтвердил, что на мощностях завода будут собирать китайские машины, но не уточнил, какие именно.

«Наша основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которые продавались по 150–200 тыс. автомобилей в год. Потенциал у этого сегмента высокий», — цитирует газета Шишко.

Два собеседника «Известий» в автобизнесе отметили, что кроме Hongqi (переводится с китайского как «‎красное знамя»‎) в Китае нет других заметных автобрендов в премиум-сегменте. Издание Moscow Times уточняет, что изначально бренд Hongqi производил машины для Коммунистической партии Китая.

По данным одного из источников «‎Известий»‎, первым в производство могут пойти китайские кроссоверы. Один из них — HS5 — уже был сертифицирован в России в конце 2022 года, профильные СМИ сообщали о планах Hongqi поставлять эту модель в РФ. Одобрение также получила флагманская модель китайского бренда — седан H9.

Еще один источник «‎Известий»‎ поясняет, что переговоры ведутся и с материнской компанией Hongqi — старейшим китайским концерном FAW (First Automobile Works). По его словам, если премиальные марки будут выпускаться в Подмосковье, то вместе с ними будут собирать и другие модели FAW.

В Минпромторге отметили, что пока сделка по переходу активов компании Mercedes-Benz дилеру «Автодом» не завершена, поскольку правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций все еще ее рассматривает.

Mercedes-Benz сообщил о планах уйти с российского рынка в конце октября 2022 года. Он стал третьим крупным производителем легковых автомобилей, уходящим из РФ — после Nissan и Renault. Концерн оценивал свои активы в РФ в €2 млрд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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