Власти США опасаются, что Вашингтон окажется «загнанным в угол» из-за китайского плана урегулировать конфликт Москвы и Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

Белый дом ранее публично выразил недоверие мирной инициативе КНР. Президент США Джо Байден заявил, что план Китая выгоден лишь для России. Представитель Белого дома Джон Кирби уточнил: само по себе предложение о прекращении огня «совершенно разумно», но заключать мир на российских условиях нельзя — это позволит России «закрепить ее территориальные приобретения».

Но, как отмечают источники Bloomberg, США не могут проигнорировать китайский план, так как это позволит КНР доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, «что Вашингтон не заинтересован в мире» между Россией и Украиной.

По данным агентства, встреча президентов КНР и РФ Си Цзиньпина и Владимира Путина 20-21 марта в Москве поставила администрацию Джо Байдена в еще более неудобное положение.

Если США отвергнут соглашение, «Китай, скорее всего, будет продвигать сообщения о том, что США выступают против прекращения огня и против окончания войны», — цитирует Bloomberg Бонни Лин, научную сотрудницу Центра стратегических и международных исследований США.

По ее оценке, «Китай будет раскручивать все темы, затронутые во время китайско-российской встречи, чтобы попытаться представить США в негативном свете». Как ранее сообщал TRT на русском, в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на источники в разведке страны заявил: «Они (китайская сторона) серьезно рассматривают возможность оказания летальной помощи России». В Пекине опровергли утверждение Вашингтона, назвав их «спекуляцией».

Китайский мирный план

Пекин представил план из 12 пунктов по урегулированию войны РФ и Украины 24 февраля, в годовщину начала конфликта. Пункты в том числе предусматривают прекращение военных действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

Украинская сторона неоднозначно оценивает китайский план: президент страны Владимир Зеленский заявил, что инициатива КНР не похожа на план, это скорее высказывание мыслей.

Россия, в свою очередь, положительно оценила инициативу Пекина. В МИД РФ подчеркнули: Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад» в урегулирование конфликта «мирными средствами». Президент Путин допустил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.