Северная Корея на этой неделе испытала новый подводный дрон с ядерной боеголовкой, способный вызвать «‎радиоактивное цунами»‎. Об этом сообщает государственное информагентство страны KCNA.

По данным издания, испытания прошли в момент, когда десантный корабль ВМС США прибыл в Южную Корею для совместных учений. Ранее МИД КНДР заявил: Пхеньян может счесть «провокации» со стороны США во время маневров объявлением войны.

Как отмечается, ходом испытаний лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он заявил: чем больше будут усиливаться «‎‎безрассудные военно-провокационные происки США и властей Южной Кореи‎»‎, тем более «‎мощно‎» будет реагировать Пхеньян.

Агентство отмечает: во время учений северокорейский беспилотник находился под водой более 59 часов и 23 марта взорвался в водах у восточного побережья. Ядерные возможности беспилотника не уточняются.

Утверждается, что эти дроны могут «секретно проплыть под водой» к необходимой акватории и «произвести сверхмощное радиоактивное цунами» с помощью подводного взрыва, чтобы «разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника».

Ким Чен Ын выразил «большое удовлетворение» результатами испытаний.

Копия российского «‎Посейдона»‎?

Сама идея беспилотного подводного аппарата с ядерной боеголовкой не уникальна.

Россия утверждает, что разработала торпеду «Посейдон» — запускаемый с подводной лодки беспилотный подводный аппарат с ядерной силовой установкой, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Его ядерная силовая установка дает «Посейдону» практически безграничную дальность полета, отмечает CNN.

Но пока Москва не предоставила никаких доказательств успешного испытания «Посейдона», и аналитики подозревают, что до его развертывания могут пройти годы, уточняет канал.

Предполагаемое новое подводное оружие Северной Кореи имеет важные отличия от «Посейдона». По оценке опрошенных CNN аналитиков, северокорейские дроны оснащены обычным двигателем и не запускаются с подводной лодки, а значит, не могут конкурировать с российской торпедой.

Как ранее писал TRT на русском, в январе РФ изготовила первые ядерные боеголовки для самоходных суперторпед «Посейдон». Они будут размещены на атомной подводной лодке спецназначения «Белгород».

По данным агентства ТАСС, раздельные испытания основных узлов, включая ядерную энергетическую установку, прошли успешно. Экипаж АПЛ «‎Белгород»‎ также завершил испытания макетов торпеды, уточняет агентство. «Первые боекомплекты «Посейдона» изготовлены, в ближайшее время их получит подводная лодка «Белгород», — сообщил неназванный источник агентства.

Официальные лица США описали «Посейдон» как новую категорию оружия, способного вызвать радиоактивные волны океана — это сделает прибрежные города непригодными для жизни. Эти торпеды также называют «Статус-6», НАТО использует название «Каньон». Как пишет ТАСС, ядерные торпеды «‎Посейдон»‎ имеют глубину погружения до 1 км и дальность хода 10 тыс. км.

Запуск крылатых ракет

В ходе отдельных учений на этой неделе Северная Корея также подтвердила, что 22 марта она запустила четыре крылатые ракеты для отработки тактических ядерных ударов.

Ракеты были оснащены «испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную, и пролетели от 1500 до 1800 км, отмечает TRT World.

Южнокорейские военные заявили, что КНДР 22 марта запустила четыре крылатые ракеты в районе побережья. В Пхеньяне заявили, что последние испытания оружия и учения не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.

Северная Корея в этом году уже несколько раз проводила запуски ракет: 20 февраля страна запустила две баллистические ракеты, 13 марта — еще две крылатые ракеты с подводной лодки.