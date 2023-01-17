Россия изготовила первые ядерные боеголовки для самоходных суперторпед «Посейдон». Они будут размещены на атомной подводной лодке спецназначения «Белгород». Об этом 16 января сообщили российские государственные агентства со ссылкой на источники, близкие к Минобороны России.

По данным ТАСС, раздельные испытания основных узлов, включая ядерную энергетическую установку, прошли успешно. Экипаж АПЛ «‎Белгород»‎ также завершил испытания макетов торпеды, уточняет агентство.

«Первые боекомплекты «Посейдона» изготовлены, в ближайшее время их получит подводная лодка «Белгород», — сообщил неназванный источник агентства.

Официальные лица США описали «Посейдон» как новую категорию оружия, способного вызвать радиоактивные волны океана — это сделает прибрежные города непригодными для жизни. Эти торпеды также называют «Статус-6», НАТО использует название «Каньон».

Президент России Владимир Путин о разработках «Посейдона» впервые сообщил в 2018 году, уточнив, что это принципиально новый тип стратегического ядерного оружия. Дальность действия торпеды будет неограниченной и она сможет работать на экстремальных глубинах со скоростью, во много раз превышающей скорость любой подводной лодки или других торпед, анонсировал Путин на презентации.

Как пишет ТАСС, ядерные торпеды «‎Посейдон»‎ имеют глубину погружения до 1 км и дальность хода 10 тыс. км.

В открытом доступе мало подтвержденных подробностей о «Посейдоне», но эксперты считают, что это нечто среднее между торпедой и беспилотником, который можно запускать с атомной подводной лодки, отмечает Reuters.

В 2022 году Военно-морской институт США заявил, что разработка Россией суперторпед полностью перевернула представления о ядерном оружии на подлодках. «Возможно, самое страшное то, что это ядерное оружие может работать автономно», — заявили в институте.

В январе 2019 года ТАСС сообщал, что Россия планирует разместить до 32 систем «Посейдон» на борту как минимум четырех подводных лодок, хотя, возможно, они не будут введены в эксплуатацию до 2027 года.

Анализ видеоматериалов, опубликованных Минобороны РФ, позволяет предположить, что система «Посейдон» имеет диаметр 1,6 метра и длину 24 метра — это примерно в два раза больше баллистической ракеты подводных лодок «Булава» (SS-N-32) ВМФ РФ.

Как ранее сообщал TRT на русском, торпеда «Посейдон» способна вызвать «радиоактивное цунами». Специалисты сравнивают эффект от ее пуска с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

При этом созданные США спутники с инфракрасными датчиками, чтобы отслеживать пуски российских ракет, в случае с «Посейдоном» окажутся бесполезными: «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч», уточняет итальянская газета La Repubblica.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников «‎‎Посейдон» — подлодка проекта 09852 «‎Белгород»‎ — была спущена на воду 23 апреля 2019 года на верфи завода «‎Севмаш‎» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). ВМФ России получили АПЛ 8 июля 2022 года. В июне того же года российские государственные агентства сообщали, что АПЛ «‎Белгород»‎ проходила испытания в Баренцевом море.