Ближний Восток все больше привлекает глобальных инвесторов, регион переживает бум IPO на фоне «умирающего‎»‎ рынка Европы. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

IPO — процесс размещения компанией своих акций на продажу на фондовом рынке. То есть когда частная компания становится публичной и впервые размещает свои акции на бирже.

По данным издания, 27 марта торги на бирже Абу-Даби начала компания анализа данных Presight AI. В ходе первичного размещения стоимость ее ценных бумаг за сутки выросла на 176%. В ходе IPO компания привлекла 1,82 млрд дирхамов ($496 млн), подписка была превышена в 136 раз, отмечает FT.

И это не единственная история успешного IPO в Эмиратах. За две недели до этого фирма по добыче природного газа Adnoc Gas привлекла $2,5 млрд во время листинга в Абу-Даби — крупнейшего в истории эмирата.

По данным аналитического агентства EY, в 2022 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке было проведено 51 IPO. Всего компании смогли привлечь $22 млрд — это на 179% больше, чем в 2021-м, пишет FT.

Причины популярности Ближнего Востока у инвесторов

По словам банкиров, опрошенных FT, реформа финансового регулирования на Ближнем Востоке, политическая стабильность и подскочившие после пандемийных минимумов цены на нефть и газ привели к безумному росту IPO.

«Постоянные беспорядки утихли, и цены на нефть выше порога безубыточности [для правительств региона]», — заявил FT Сэмми Кайелло, старший советник Morgan Stanley.

«Приходят международные инвесторы — крупные, по-настоящему зрелые и уважаемые, управляющие активами из США и Европы», — цитирует FT неназванного инвестбанкира из США. По его словам, инвесторы готовы вкладывать больше средств в страны Персидского залива.

Саудовская Аравия перестраивает свою нефтяную экономику под руководством наследного принца Мохаммеда бин Салмана. ОАЭ смогли привлечь финансовые группы в свой коммерческий центр в Дубае и запустили головокружительное количество листингов в богатой нефтью столице страны Абу-Даби. Катар, чья экономика оживилась после успешного проведения Чемпионата мира по футболу, удваивает экспорт газа.

По данным Глобальной ассоциации частного капитала, в прошлом году управляющие фондами частного капитала вложили в сделки на Ближнем Востоке порядка $19,8 млрд в 191 сделку. Для сравнения — в 2018 году в регион инвестировали около $600 млн. Ближний Восток стал единственным регионом мира, где в 2022 году наблюдалось увеличение стоимости инвестиций в годовом исчислении, уточняет FT.

Мигель Азеведо, председатель Citigroup по инвестиционно-банковским услугам на Ближнем Востоке и в Африке, сообщил в беседе с изданием, что регион «попал в поле зрения» мировых инвесторов.

«Многие люди переехали сюда после COVID-19, здесь проводилось много IPO и регион попал в поле зрения [глобальных инвесторов], когда в остальном мире ничего не происходило», — пояснил Азеведо.

Рост капитализации в Саудовской Аравии

Как поясняет FT, больше всего сочетание реформы регулирования и высоких цен на нефть ощущается на фондовом рынке Саудовской Аравии. В 2019 году листинг одной из самых дорогих компаний мира — Saudi Aramco — на $29 млрд положил начало всплеску IPO в королевстве. 2022 год стал рекордным для королевства. Всего же за последние пять лет рыночная капитализация в регионе выросла примерно на 475%, уточняет газета.

Регулятор саудовского рынка заявил, что в настоящее время в королевстве зарегистрировано 269 компаний — по сравнению со 188 в конце 2017 года. Еще как минимум 80 готовятся к размещению на бирже.

Биржи Дубая и Абу-Даби привлекают западные хедж-фонды

Аналогичная ситуация наблюдается и в ОАЭ.

Успешная борьба Дубая с пандемией привлекла криптовалютных миллиардеров и финансовых руководителей, которые воспользовались преимуществами его открытой экономики. Многие пустили корни, убедив свои фирмы последовать их примеру, отмечает FT.

Хедж-фонды и управляющие активами, в том числе крупнейшие игроки Brevan Howard и ExodusPoint, обосновались в финансовом районе Дубая. Сейчас город ведет переговоры о лицензировании еще 50 хедж-фондов. Их менеджеров привлекает безналоговая среда ОАЭ и выгодное торговое окно, охватывающее Азию и США, поясняет газета.

Вторая и третья волна листинга

По словам Азеведо, регион переходит ко «второй фазе» листинга, когда «неправительственные организации проводят IPO в ОАЭ, как в Дубае, так и в Абу-Даби». «В этом году появится несколько семейных компаний», — добавил он.

Например, крупнейшая сеть обменных пунктов в ОАЭ Al Ansari Financial Services 27 марта привлекла $210 млн в ходе IPO в Дубае. Другие региональные «‎семейные группы»‎, достаточно зрелые, чтобы публично размещать акции — конгломерат торговых центров в Дубае Majid Al Futtaim, ливанский ритейлер Azadea и сеть гипермаркетов Lulu в Абу-Даби, пишет FT.

За «семейными компаниями‎»‎ последует третья волна «молодых финтех-фирм и технологических компаний, которые привлекали деньги на рынке частного капитала», цитирует газета Азеведо.

Центром мировых IPO становится Восток

Издание отмечает: Ближний Восток уже переживал бум IPO и во время финансового кризиса на Западе в 2008 году. Но год спустя страны Персидского залива, гордящиеся тем, что «отвязались» от мировой экономики, сами столкнулись с долговым кризисом и падением цен на нефть.

«Сейчас все немного по-другому из-за более сильных балансов и текущих программ трансформации», — полагает исполнительный директор на Ближнем Востоке Nomura Asset Management Тарек Фадлаллах. Собеседник FT напомнил: во время кризиса 2008-2009 годов цены на нефть резко упали, это сказалось на экономиках региона. Сейчас же они остаются на комфортном уровне.

Как ранее писал TRT на русском, центром IPO на протяжении последних десятилетий оставались США. Однако в 2022-м появилась новая столица — Китай. Эксперты связывают изменения с агрессивной политикой ФРС США, геополитической напряженностью и риском рецессии в Европе, — чего не наблюдается в КНР.

В 2021 году на американскую биржу вышли 1035 компаний, из которых порядка 80% размещались на NASDAQ, а 60% проводились по форме SPAC — компаний-пустышек, которые выводились на биржу для поглощения другой фирмы.

С января по август 2022 года рынок IPO в США снизился на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Биржи материкового Китая, напротив, пережили бум IPO. «На Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 67% глобальных поступлений от IPO, при этом доля Китая в привлеченных инвестициях достигла $208 млрд.

По итогам года в континентальном Китае было проведено 6 крупных IPO, в то время как в Нью-Йорке была зафиксирована лишь одна такая публичная продажа и ни одной в Европе, подчеркнула в разговоре с TRT на русском вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.