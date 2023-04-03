Только около половины парка истребителей F-35 США считаются пригодными для выполнения боевых задач, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад генерала ВВС Майкла Шмидта.

Из 540 истребителей F-35 ВВС США лишь 53,1% годятся для выполнения боевых задач — тренировок, боевых вылетов, демонстрационных вылетов. Полностью поставленные задачи могут выполнять менее 30% машин, уточняет издание.

Это значительно ниже целевого показателя в 65%. Состояние воздушного флота генерал Шмидт назвал «неприемлемым».

«Это неприемлемо, и максимальная готовность — мой главный приоритет», — сказал генерал в своем докладе и отметил, что его цель — повысить уровень готовности ВВС как минимум на 10% в течение следующих 12 месяцев.

Представитель Пентагона не уточнил причины снижения эффективности истребителей. Прежде в качестве причин такой тенденции военные США называли нехватку запчастей, частые поломки двигателей и иных компонентов, а также длительное время ремонта.

Как отмечает Bloomberg, в последние годы положение только ухудшалось. Так, в 2020 году средний показатель частичной годности истребителей F-35 составлял 69%, в то время как полную годность имели около 39%. Такие данные приводила Счетная палата США (GAO). По данным Пентагона, к концу прошлого года боевые функции могли выполнять уже 65% истребителей.

Проблема с системой охлаждения

F-35 производит компания Lockheed Martin. Истребитель входит в семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для американских ВМС.

Bloomberg отмечает: неясно, означает ли снижение показателей F-35 временное падение или это начало долгосрочной тенденции. В прошлом году Lockheed Martin поставила лишь 50% от запланированного объема самолетов. По данным компании, это ее худший результат за последние шесть лет. Предварительный анализ производительности компании Raytheon Technologies Corp «указывает на то, что подрядчик снова поставил почти все двигатели с опозданием».

Отчет Счетной палаты США также показал: «система управления мощностью и температурой», разработанная субподрядчиком Lockheed Martin и обеспечивающая охлаждение двигателя F-35, «неэффективна, что приводит к сокращению срока службы двигателя». Потому Пентагон решил, что ее необходимо модернизировать.

Как уточняет Bloomberg, осенью 2022 года Пентагон временно прекратил поставки в армию самолетов F-35 после того, как в одном компоненте самолета обнаружили сплав, изготовленный в Китае. Это нарушает правила закупок для нужд обороны, сообщает CNN. Однако сам сплав не вредит целостности F-35, заверили в Пентагоне.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS), текущей производительности военных заводов США может быть недостаточно, чтобы предотвратить истощение запасов ключевых товаров, которые США поставляют Украине.

Даже при ускоренных темпах производства, вероятно, потребуется как минимум 15 лет, чтобы восстановить запасы противотанковых ракет Javelin, зенитно-ракетных комплексов Stinger и других востребованных предметов.