Военная помощь США Украине выявила неспособность США быстрыми темпами увеличить производство вооружения, необходимого Киеву и самим Штатам. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные расчеты.

По данным издания, военная поддержка США украинской армии уже превысила $32 млрд. План Пентагона по увеличению производства снарядов в течение следующих двух лет знаменует собой прорыв в усилиях для выполнения украинских призывов направить стране оружие, пишет WP.

Но конфликт «обнажил глубоко укоренившиеся проблемы, которые США должны преодолеть, чтобы эффективно производить оружие, необходимое не только для помощи своим союзникам, но и для самообороны Америки в случае возникновения конфликта с Россией, Китаем или другой крупной державой‎»‎, уточняет издание.

Несмотря на крупнейший в мире военный бюджет — более $800 млрд в год — и самую сложную оборонную промышленность, США столкнулись с проблемой восполнения собственных запасов вооружений, отмечает газета.

Исследование, проведенное Центром стратегических и международных исследований (CSIS), показывает: текущей производительности американских заводов может быть недостаточно, чтобы предотвратить истощение запасов ключевых товаров, которые США поставляют Украине. Даже при ускоренных темпах производства, вероятно, потребуется как минимум несколько лет, чтобы восстановить запасы противотанковых ракет Javelin, зенитно-ракетных комплексов Stinger и других востребованных предметов, констатируют авторы WP.

Аналитики, опрошенные газетой, отмечают: Пентагон прилагает недостаточно усилий, чтобы восполнить запасы вооружения, переданного Киеву. Представители командования ВС США прямо указывают на «‎‎хрупкость» военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

На восполнение запасов уйдет 15 лет

При этом американские заводы производят недостаточно нового оружия, чтобы не допустить истощение запасов. На восполнение количества основных боеприпасов и вооружений США при текущих темпах производства понадобится 15 лет, уточняет WP. Этот срок сократится в два раза, если Вашингтон объявит режим военного времени и начнет усиленное производство боеприпасов.

Среди вооружений, пополнение запасов которых займет до 15 лет — управляемые ракеты, самолеты и ударные беспилотники, которые могут быть переданы союзникам. На то, чтобы пополнить склады новыми высокоточными управляемыми снарядами M982 Excalibur США понадобится четыре года, а для РСЗО HIMARS — два с половиной года, подчеркивают авторы WP.

При этом издание поясняет: проблема не ограничивается поставками вооружений Украине. Для замены американского парка вертолетов UH-60 Black Hawk при нынешних темпах производства потребуется более 10 лет. Для замены современных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности — более 20 лет. При этом, чтобы обновить флот авианосцев Пентагону понадобится более 44 лет, уточняет газета.