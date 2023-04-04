Германия, возможно, откажется от установки системы противоракетной защиты на новейших правительственных лайнерах для кабмина страны, сообщает портал Focus со ссылкой на источники.

Три обновленных самолета для кабмина страны должны были получить систему защиты уже в этом году. Контракты на поставку трех новых правительственных бортов A350 на сумму €1,2 млрд были заключены в 2019 году. Почти €230 млн из этой суммы должны были уйти на обеспечение самолетов системой защиты от ракет. Такие установки, например, есть на всех самолетах предыдущего поколения A340, которыми правительство ФРГ пользуется до сих пор, уточняет Focus.

Причина возможного отказа: пока на самолеты будут устанавливать противоракетную защиту, лайнеры нельзя будет использовать. Установка такой системы должна занять около полугода на самолет.

По данным издания, министерство обороны ФРГ в настоящее время уточняет у основных пользователей самолетов А350 — канцлера Германии Олафа Шольца, президента, министра иностранных дел — что они думают о полетах вокруг света на новых лайнерах, которые не будут иметь защиты от ракетных атак. По данным портала, в канцелярии президента Германии заявили, что готовы согласиться с планами министерства отказаться от такой системы. Канцлер и МИД пока не ответили.

«Предложение инспектора ВВС отказаться от переоборудования систем самозащиты в пользу более высокой готовности флота было рассмотрено министерством и в настоящее время сопоставляется с затратами, выгодами и оцененными рисками», — цитирует Focus заявление Минобороны.

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс раскритиковал предложения Минобороны и назвал их «‎крайне абсурдным»‎ планом.

Система, которую планировали установить на борт, использует лазер для отражения ракет и считается стандартной для правительственных самолетов по всему миру. По данным издания, борт президента Франции Эммануэля Макрона, к примеру, оснащен лазерной системой, которая способна перехватывать ракеты.

Как ранее сообщал TRT на русском, в середине марта Комиссар по делам бундесвера Ева Хёгль заявила: модернизация вооруженных сил Германии займет как минимум 50 лет, если она будет продолжаться нынешними «‎‎вялыми темпами». По ее словам, медленные оборонные закупки ФРГ препятствуют необходимому обновлению запасов вооруженных сил.

«Система закупок слишком медлительна. Все занимает слишком много времени». Начатая реформа процессов закупок должна быть ускорена. Деньги должны дойти до войск намного быстрее», — говорится в отчете Хёгль.