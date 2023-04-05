Россия начала готовить оборонительные сооружения и роет траншеи в Крыму на фоне заявлений украинских политиков о возвращении полуострова в состав Украины, пишет газета Washington Post (WP), анализируя спутниковые снимки.

По данным издания, в последние несколько недель марта российские военные создали сложную систему траншей на территории вокруг небольшого городка Медведовка, рядом с выездом на материковую Украину.

Проходы прорублены в земле под углом, чтобы увеличить дальность стрельбы, уточняет газета. Рядом находятся другие укрепления, в том числе глубокие противотанковые рвы. Хотя Россия укрепляет оборону и в других местах, масштаб строительства такого рода сооружений в Крыму является достаточно заметным, отмечают опрошенные изданием аналитики.

Усиление обороны перед весенним наступлением

Спутниковые снимки, предоставленные изданию компанией космических технологий Maxar, показывают, что Россия построила десятки подобных средств защиты. При этом на снимках видно, что некоторые заграждения в Крыму возводились за считанные дни, уточняет WP. Многие оборонительные сооружения России были построены вдоль водоемов, что создает дополнительное препятствие для потенциального украинского наземного наступления.

«Российские военные, видимо, понимают, что в ближайшее время Крым придется защищать, — заявил в беседе с газетой российский военный аналитик Ян Матвеев. — Если что-то случится, на эту линию обороны будут немедленно отправлены войска».

WP отмечает: РФ усиливает обороноспособность полуострова в преддверии ожидаемого весеннего наступления Украины. Всего за несколько недель Россия построила километры укреплений возле Витино, города на западном побережье Крыма, подготавливая город к морской атаке, хотя аналитики издания и подчеркивают, что нападение с моря маловероятно.

Для укрепления Крыма Москва использует траншеекопатели советских времен БТМ-3. Машина копает со скоростью полкилометра в час, даже когда земля промерзла. Армия США когда-то восхищалась этими машинами, отмечая во внутреннем отчете за 1980 год, что ничего подобного не существовало в Соединенных Штатах, Европе или Японии, подчеркивает WP.

БТМ-3 копает прямые, зигзагообразные или криволинейные траншеи глубиной 3,5 фута (1,2 метра) или полноразмерные траншеи глубиной до 5 футов (1,5 метра).

По данным газеты, Россия также массово нанимает рабочую силу со всей страны для укрепления Крыма. Российские онлайн-сайты поиска вакансий предлагают работу по строительству траншей на полуострове. При этом зарплата рабочего составляет более $90 в день.

Остается только наземное наступление

География региона представляет большие трудности как для Украины, так и для России, пишет WP. Крым соединен с материковой Украиной узким болотистым Перекопским перешейком, который может остановить наступление, считают аналитики газеты. Но его близость к фронту также может оказаться опасной для российских военных, так как их силы на перешейке изолированы — это делает их легкодоступной мишенью для украинского оружия.

WP также уточняет: Крымская война 1850-х показала, что полуостров уязвим для атак с моря. Однако сейчас украинский флот не в силах бросить вызов российским военным кораблям, дислоцированным в Севастополе. Украине также не хватает воздушной мощи, чтобы доминировать в воздушном пространстве над полуостровом. Остается путь традиционного наземного штурма, но это наиболее сложный из всех путей, подчеркивает газета.

На полуостров с севера ведут лишь две основные дороги. Трасса M17 на западе теперь сильно укреплена, а трасса M18 на востоке идет по мосту, который можно снести и остановить продвижение противника. Лагуны Сиваша, также известные как Гнилостное море, ограничивают широкомасштабные военные передвижения, а Арабатская стрелка на востоке имеет в основном грунтовые дороги, отмечает газета.

В течение нескольких месяцев российские войска строили укрепления вдоль ключевых точек доступа в Херсонской области. Они также построили укрепления возле Мелитополя, через так называемый «сухопутный мост», соединяющий Крым с Россией через оккупированную украинскую территорию.

Россия также построила траншеи вдоль береговой линии протяженностью в 25 км в западном Крыму, недалеко от Витино. На спутниковых снимках от 31 марта видно, что в том же районе появилась буксируемая артиллерия. Некоторые аналитики отмечают, что размещение оружия вдали от активного поля боя «‎‎вызывает недоумение».

Битва за Крым

Газета приводит слова Стива Даннера, бывшего инженера армии США, который считает: для гипотетического наступления потребуется значительное время, усилия и оборудование, чтобы прорвать северные укрепления в «‎лобовой атаке»‎.

«Русские очень хорошо готовят оборонительные позиции», — написал Даннер и сравнил их с укреплениями вокруг Курска во время знаменитой битвы, определившей исход военных событий на восточном фронте Второй мировой войны.

Военный аналитик Майкл Кофман в беседе с WP констатировал: Украина вряд ли возьмет под контроль Крым в «классическом смысле», но Киев может придерживаться стратегии истощения путем установления огневого контроля над доступом в Крым.

«Со временем это может сделать ситуацию в Крыму неприемлемой, и России, возможно, придется вести переговоры о его статусе», — считает Кофман.

В августе 2022 года на авиабазе Саки у западного побережья Крыма прогремело не менее шести взрывов. Позже официальные лица заявили, что атаку осуществил украинский спецназ, в результате которого были повреждены или уничтожены не менее восьми военных самолетов.

Удары также были нанесены по городу Джанкой на севере Крыма — это важный логистический центр для российских войск на юге Украины. Взрывы сотрясли город 20 марта.

Самая эффектная атака произошла 8 октября, когда в результате взрыва был поврежден Крымский мост через Керченский пролив.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, а ныне советник Human Rights First, в беседе с WP отметил: без Крыма украинская экономика останется уязвимой, а Россия может использовать крымские порты, например, для блокирования украинской торговли или в качестве плацдарма для будущего конфликта.

РФ готова применить «‎любое оружие»‎ для защиты Крыма

24 марта замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: если Киев предпримет попытки отвоевать Крым, то это станет основанием для России применить все средства защиты, включая ядерное оружие.

«‎Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, которые связаны с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные Основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружения против России грозит существованию самого государства‎»‎, — отметил Медведев.