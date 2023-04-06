Недавний отчет Министерства обороны США показал: гражданские лидеры страны отдают предпочтение идеологическим вопросам, а не практическим задачам военных. Все это в конечном итоге приведет к снижению боеспособности армии США. Такое мнение в колонке для Fox News выразили сенатор-республиканец Майкл Уолтз и политолог Кевин Робертс.

Авторы статьи отмечают: доклад Пентагона показывает, что администрация президента Джо Байдена и его политика несут серьезные риски для обороноспособности США.

«У вооруженных сил США есть одна миссия: защищать нашу страну от внешних врагов. Наши войска как никогда привержены этой миссии. Но, согласно бодрящему новому отчету, способность наших воинов выполнять свою работу подрывается гражданскими лидерами, которые больше заинтересованы в идеологической обработке и партийной политике, чем в подготовке к боевым действиям‎»‎, — считают авторы Fox News.

Политизация армии отталкивает военных

По словам аналитиков, доклад Пентагона — это «‎‎срочное предупреждение ‎‎о ползучей политизации в Пентагоне и ее разрушительном воздействии на национальную оборону Америки».

Авторы отмечают: Пентагон при Байдене «‎иногда кажется больше заинтересованным в культурной войне, чем в боевой подготовке»‎. В частности, раздражение у аналитиков вызывает то, что Минобороны теперь оплачивает дорожные расходы на аборт, празднования «месяца гордости‎»‎ и лекции о трансвеститах.

Отчет, на который ссылается Fox News, показывает: в прошлом году военнослужащие США не выполнили свою задачу по набору персонала на 25%. В этом году, как ожидается, показатели будут еще ниже.

«‎Общественное доверие к вооруженным силам стремительно падает, и даже семьи военных, из которых происходит большинство новобранцев, с меньшей вероятностью будут рекомендовать военную жизнь‎», — полагают авторы.

Согласно ноябрьскому опросу, наиболее распространенными объяснениями такого снижения были «чрезмерная политизация военного руководства» и «практика так называемого пробуждения, подрывающая военную эффективность». Другое исследование показало, что 65% военнослужащих, находящихся на действительной службе, обеспокоены политизацией, в том числе тренировочных программ, и снижением стандартов физической подготовки, пишет Fox News.

Призыв к Конгрессу вмешаться

Как отмечается в отчете, «представление о том, что невоенные миссии отвлекают высшее военное руководство, может оттолкнуть опытных, квалифицированных и знающих бойцов, стимулируя их ранний уход».

Политизированные инициативы, такие как DEI (Diversity, equity and inclusion — «‎Разнообразие, равенство и инклюзивность»‎), порождают огромную бюрократию, которая отвлекает рядовых от их реальной работы, считают аналитики.

В отчете о состоянии ВМФ, составленном для членов Конгресса, отмечается: сегодня «небоевые учебные программы потребляют ресурсы военно-морского флота, засоряют почтовые ящики, создают административные трясины и монополизируют драгоценное время обучения».

Военный бюджет на 2023 год включал $34,2 млн на пресечение «экстремистской» политической деятельности в рядах военнослужащих. Аналитики Fox News называют эту инициативу «‎охотой на ведьм»‎ и отмечают: даже собственное исследование Пентагона показало, что лишь 0,005% из 2 млн действующих военнослужащих были связаны с экстремистской деятельностью.

«‎‎Китай, Россия, Северная Корея, Иран — в реальных угрозах, с которыми нужно бороться, недостатка нет, и настоящие вызовы еще грядут. Поскольку Пентагон при администрации Байдена продолжает сосредотачиваться на воображаемых проблемах, Конгресс должен вмешаться, чтобы восстановить воинский дух и боевую готовность вооруженных сил‎»‎, — заключают аналитики.

Как ранее писал TRT на русском, власти США опасаются, что Вашингтон окажется «загнанным в угол» из-за китайского плана урегулировать конфликт Москвы и Киева.

Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации отмечает, что Белый дом ранее публично выразил недоверие мирной инициативе КНР. Но США не могут проигнорировать китайский план, так как это позволит Пекину доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, «что Вашингтон не заинтересован в мире» между Россией и Украиной.

Президент США Джо Байден заявлял, что план Китая выгоден лишь для России. Представитель Белого дома Джон Кирби уточнил: само по себе предложение о прекращении огня «совершенно разумно», но заключать мир на российских условиях нельзя — это позволит России «закрепить ее территориальные приобретения».