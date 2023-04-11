Утекшие в сеть секретные документы Пентагона показывают как США шпионят не только за своими противниками, но и за своими союзниками, включая Южную Корею, Израиль и Украину, сообщает CNN.

Теперь американские чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и поставить под угрозу важные международные отношения, уточняет канал.

Израиль и поставки оружия Украине

В секретном документе под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится: Израиль «вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи [Киеву] под усилением давления США или после предполагаемой деградацией» отношений с Россией.

В отчете перечислены израильские вооружения, которые могут быть переданы Украине, в том числе ракеты класса земля-воздух Barak-8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike.

Как ранее отмечал TRT на русском, Израиль последовательно воздерживается от поставок оружие Украине, чтобы сохранить баланс в отношениях с Москвой и Киевом. Этот баланс влияет в том числе на ситуацию в Сирии, где у израильских и российских военных существует канал связи.

В октябре 2022 года действовавший тогда глава израильского Минобороны Бенни Ганц заявил: Израиль не будет поставлять оружие Киеву.

Однако в январе 2023 года США договорились с новым израильским правительством Биньямина Нетаньяху о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов в Израиле.

В феврале Нетаньяху заявил, что Израиль рассмотрит возможность передать пакет боевой техники Украине. В частности, премьер отметил, что в стране обсуждают возможность передать Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».

«Вопрос поставок вооружений был рассмотрен и отвергнут предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который сочту приемлемым», — заявил израильский премьер.

В декабре 2022 года бригадный генерал Яков Нагель в статье для The National Interest сообщил: Израиль не спешит с поставками своих систем ПРО, поскольку РФ может перехватить и изучить «Железный купол».

Моссад призывал своих сотрудников участвовать в протестах

Другой отчет, подготовленный ЦРУ и полученном от радиотехнической разведки, говорится, что главное разведывательное управление Израиля, МОССАД, якобы поощрял протесты против нового правительства страны, «включая несколько явных призывов к действию».

Эта утечка разведки США вызвала возмущение в Израиле, передает CNN.

9 апреля канцелярия премьер-министра Израиля ответила от имени Моссад, назвав отчет «лживым и безосновательным».

«МОССАД и его высокопоставленные чиновники не поощряли и не поощряют сотрудников агентства присоединяться к демонстрациям против правительства, политическим демонстрациям или любой политической деятельности», — говорится в заявлении.

С начала января в Израиле проходят крупные протесты против юридической реформы Нетаньяху. Предлагаемые им нововведения, которые были приостановлены в конце прошлого месяца, дадут правительству значительное влияние на позиции Верховного суда. В частности, парламент получит право отменять решения суда простым большинством голосов. Значительное количество военнослужащих сил безопасности Израиля отказались от службы в знак протеста против юридической реформы.

Украина меняет военные планы из-за утечки

CNN сообщает, что изучил все 53 просочившихся документа, подготовленные для ЦРУ с середины февраля по начало марта. Один документ показывает, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник, близкий к украинскому лидеру, заявил, что это «‎неудивительно»‎, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.

Среди документов также есть данные о том, как США получают данные от своих источников в Минобороны России и в российской ЧВК «‎Вагнера»‎. Эти каналы информации теперь могут быть отрезаны или подвергнуты опасности, отмечает CNN.

Секретные отчеты показывают ключевые недостатки в украинском вооружении, системах противовоздушной обороны, а также говорится о размерах и готовности батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в критический момент конфликта с Россией, когда украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению. По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки.

Другой документ раскрывает, что США думают о намерениях некоторых европейских стран передать Киеву истребители — Украина просит о них уже более года. 23 февраля, как следует из утекшего отчета, Болгария выразила готовность передать Украине свой парк МиГ-29. В документе говорится, что это можно считать «вызовом», поскольку это оставит Болгарию без истребителей для выполнения задач по охране воздушного пространства страны до поставки американских F-16, «до которых как минимум год».

Украина предлагала нанести удары по территории России

В отчете американской разведки также говорится, что Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотных летательных аппаратов, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного достичь этой территории.

Однако США продолжают настаивать на том, что не будут предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности — из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории РФ.

В связи с этим в другом отчете разведки говорится: Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России «как возможность выставить НАТО агрессором и может увеличить свою помощь РФ, если сочтет атаки значительными».

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил 7 апреля в своем Telegram-канале, что считает распространенные документы недостоверными, не имеющими «ничего общего с реальными планами Украины‎»‎ и основанными на «‎большом количестве фиктивной информации», распространяемой Россией.

Утечка осложнит отношения США с союзниками

Пентагон предпринял «межведомственные усилия» для оценки последствий публикации секретных документов в сети, заявила 9 апреля заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

«Министерство обороны продолжает проверять и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и которые, как представляется, содержат секретные и совершенно секретные материалы», — говорится в заявлении Сингх.

Несмотря на усилия Пентагона, по данным The New York Times, утечка американских разведданных уже осложнила отношения США с союзниками и вызвала сомнения в способности Вашингтона хранить секретную информацию надлежащим образом. Высокопоставленный сотрудник одной из западных разведслужб в беседе с NYT уточнил: обнародование материалов было «болезненным» и подрывающим доверие.

Он предположил, что инцидент может ограничить обмен разведданными с Вашингтоном. По словам неназванного американского чиновника, которого цитирует издание, утечка стала «масштабной брешью в разведке». Она может раскрыть Москве, «насколько глубоко американским разведчикам удалось проникнуть в российский военный аппарат», отметил собеседник NYT.

Газета Washington Post пишет, что утечка секретной информации заставила Пентагон сильно ограничить передачу разведывательной информации. Источники WP отмечают, что введенные ограничения «необычайно строгие», это свидетельствует о «высоком уровне паники среди руководства Пентагона».