Больше половины компаний в России планируют перейти на китайское оборудование в сфере кибербезопасности после ухода с российского рынка европейских и американских производителей. Об этом пишет российская газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на опрос интегратора К2Тех.

Интегратор в марте опросил 120 российских компаний в ключевых отраслях экономики. По итогам опроса выяснилось: до 2022 года только 5% респондентов использовали китайские решения в сфере кибербезопасности. Сейчас же на них перешли или планируют перейти 60% компаний РФ, чтобы заместить ими продукты ушедших западных игроков — Cisco, Palo Alto и т. д.

Еще одна причина растущей популярности КНР в этой сфере — привычная для российских заказчиков функциональность, сравнимая с западными аналогами. В то время как производители в РФ «либо дорабатывают свои решения, либо не имеют аналогов вовсе», заявил в беседе с «‎Коммерсантом»‎ директор центра информационной безопасности «Ланит-Интеграции» Николай Фокин.

Что компании закупают у Китая?

По данным газеты, активнее всего у российских компаний растет интерес к межсетевым экранам — они позволяют контролировать и фильтровать сетевой трафик в соответствии с заданными правилами.

Свыше 70% опрошенных фирм намерены закупать экраны в КНР. Также вырос спрос на системы предотвращения вторжений (IPS): их в ближайшее время хотят заменить 47% респондентов. На новые системы мониторинга и сканеры безопасности планируют переходить 16% участников опроса.

В России разрабатывать собственные межсетевые экраны начали недавно, отмечает газета. В 2022 году компании «РТК-Солар», «Гарда Технологии» и «Код Безопасности» направили заявки на реализацию шести проектов в сфере кибербезопасности.

Газета уточняет: компании РФ пока не опасаются, что использование китайских решений может привести к росту конкуренции и утечкам данных. Как пишет «Коммерсант‎»‎, пока у представителей Поднебесной отсутствуют сертификаты Федеральной службы по техническому экспорту и контролю (ФСТЭК). Без этого документа китайцы не имеют права работать с госсектором и субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Однако, отмечает газета, получение представителями КНР сертификатов ФСТЭК — лишь вопрос времени.

Текущее укрепление отношений между Москвой и Пекином должно положительно сказаться на проникновении китайских технологий в российский IT-сектор, цитирует «‎Коммерсант»‎ директора Центра Карнеги Россия-Евразия Александра Габуева. «Все меньше организаций в РФ могут рассчитывать на беспроблемную покупку западных решений в сфере кибербезопасности из-за расширяющихся санкций. Все меньше компаний, особенно государственных и связанных с государством, доверяют западным IT-решениям. И, наконец, власти КНР за последние пять лет много сделали для развития информбезопасности. Теперь Китай может поставлять все более совершенные решения», — полагает эксперт.

Как ранее сообщал TRT на русском, на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье планируют выпускать китайские автомобили Hongqi («Хунци»). Это автомобили премиум-сегмента, на которых передвигаются представители правящей элиты КНР.

Конкуренция Китая и США за интернет

Китайские компании наращивают свое влияние не только в России — в планах экспансия на глобальный рынок интернет-кабелей. Так, государственные телеком-операторы КНР разрабатывают подводную оптоволоконную интернет-кабельную сеть стоимостью $500 млн долларов, сообщил 6 апреля Reuters.

Рабочее название будущего китайского кабеля — EMA (Европа-Ближний Восток-Азия). Он свяжет Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем протянется в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию.

Намерения Пекина свидетельствуют об усиливающейся технической войне между Пекином и Вашингтоном, которая рискует разорвать ткань Интернета, отмечает Reuters. Сверхдержавы борются за доминирование в передовых технологиях, которые могут определить экономическое и военное превосходство в ближайшие десятилетия. По подводным кабелям проходит более 95% всего международного интернет-трафика.

Китайский план составит прямую конкуренцию аналогичному проекту, поддерживаемому США. Американская фирма SubCom LLC планирует протянуть свой кабель SeaMeWe-6, который должен Сингапур с Францией через Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и другие страны. В марте Reuters также сообщало, что США обеспокоены тем, что Пекин перехватывает интернет-данные.

За последние четыре года Вашингтон успешно предотвратил ряд китайских проектов по прокладке подводного кабеля за границей, а также заблокировал лицензии на запланированные частные подводные кабели, которые соединили бы США с Гонконгом, включая проекты, возглавляемые Google LLC, Meta Platforms, Inc и Amazon.com Inc.