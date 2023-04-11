Турецкая оборонная фирма Aselsan начала экспорт технологий для защиты критически важных объектов инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Среди готовых к экспорту разработок компании — система İHTAR, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. В частности, фирма подписала контракты на поставки İHTAR в Турецкую Республику Северного Кипра, Кыргызстан, Нигер и Анголу, уточняет издание.

Как работает система защиты от дронов?

Aselsan представила систему защиты от дронов İHTAR — она помогает нейтрализовать атаки мини-/микро-БПЛА в городских и сельских условиях. Это позволяет защищать критически важные объекты, предотвращать незаконные утечки через границу и обеспечивать безопасность массовых мероприятий, уточняет «‎Анадолу»‎.

İHTAR может обнаруживать БПЛА, автоматически отслеживать их, маркировать как угрозы. Кроме того, система сама может пресекать незаконные действия дронов с помощью наиболее подходящих мер противодействия — для этого İHTAR интегрирует работу радара, камеры и перехватчиков для физического устранения дронов.

Радар в системе позволяет обнаруживать и отслеживать несколько угроз единовременно. İHTAR использует системы глушения сигнала и обмана радаров летательных устройств для предотвращения атак. Радар и камеры можно использовать в любых погодных условиях, уточняет «‎Анадолу»‎. İHTAR интегрирован с 40-миллиметровым гранатометом ŞAHİN.

Система уже поступила на вооружение турецких вооруженных сил, а первый экспортный контракт был подписан во второй половине 2022 года, отмечает агентство.

Интеграция гранатомета с İHTAR позволяет нейтрализовать цели с помощью высокоскоростных интеллектуальных боеприпасов. После того как система автоматически обнаруживает цель с помощью передовых электронно-оптических камер, она передает сигнал о действии и запускает систему уничтожения дрона, подчеркивает агентство.

На İHTAR также установлено лазерное оружие JARMOL, разработанное совместно с TÜBİTAK BİLGEM. Оно буквально плавит внешнюю поверхность дрона, электронные части и аккумулятор БПЛА. Если на цели есть взрывчатое вещество, более быстрая эффективность может быть достигнута за счет уничтожения самой взрывчатки.

Где эта система уже установлена?

В 2022 году Aselsan подписала два контракта на поставку İHTAR для защиты Управления президента Турции от угроз БПЛА. Эти системы привлекли внимание как в самой стране, так и за рубежом, отмечает агентство. İHTAR оперативно интегрировали на транспортные средства, а также развернули в кампусах Президентского комплекса. Также оборонная фирма подписала три контракта на поставку антидроновых систем для стратегически важных нефтеперерабатывающих заводов TUPRAS и TPAO, а также для защиты первой турецкой атомной электростанции «Аккую». Поставки предприятиям энергетического сектора завершатся в этом году, пишет «‎Анадолу»‎.

Как ранее сообщал TRT на русском, Aselsan также ведет разработку обновления системы наблюдения и прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System — «прицельная система с общей апертурой»). Она предназначена для летательных аппаратов и с фиксированным, и с вращающимся крылом, в том числе для беспилотников, вертолетов и самолетов.

Ранее при производстве дронов из Турции использовались иностранные электрооптические технологии, однако сложности с поставками из-за рубежа привели турецких производителей к идее создать собственную систему.