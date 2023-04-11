ТУРЦИЯ
3 МИН ЧТЕНИЯ
Турция начала экспорт системы защиты от дронов İHTAR
Оборонная компания Aselsan подписала контракты на поставку новейших систем Северному Кипру, Кыргызстану, Нигеру, Анголе
Турция начала экспорт системы защиты от дронов İHTAR
Фото: АА / Others
11 апреля 2023 г.

Турецкая оборонная фирма Aselsan начала экспорт технологий для защиты критически важных объектов инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Среди готовых к экспорту разработок компании — система İHTAR, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. В частности, фирма подписала контракты на поставки İHTAR в Турецкую Республику Северного Кипра, Кыргызстан, Нигер и Анголу, уточняет издание.

Как работает система защиты от дронов?

Aselsan представила систему защиты от дронов İHTAR — она помогает нейтрализовать атаки мини-/микро-БПЛА в городских и сельских условиях. Это позволяет защищать критически важные объекты, предотвращать незаконные утечки через границу и обеспечивать безопасность массовых мероприятий, уточняет «‎Анадолу»‎.

İHTAR может обнаруживать БПЛА, автоматически отслеживать их, маркировать как угрозы. Кроме того, система сама может пресекать незаконные действия дронов с помощью наиболее подходящих мер противодействия — для этого İHTAR интегрирует работу радара, камеры и перехватчиков для физического устранения дронов.

Радар в системе позволяет обнаруживать и отслеживать несколько угроз единовременно. İHTAR использует системы глушения сигнала и обмана радаров летательных устройств для предотвращения атак. Радар и камеры можно использовать в любых погодных условиях, уточняет «‎Анадолу»‎. İHTAR интегрирован с 40-миллиметровым гранатометом ŞAHİN.

Система уже поступила на вооружение турецких вооруженных сил, а первый экспортный контракт был подписан во второй половине 2022 года, отмечает агентство.

Интеграция гранатомета с İHTAR позволяет нейтрализовать цели с помощью высокоскоростных интеллектуальных боеприпасов. После того как система автоматически обнаруживает цель с помощью передовых электронно-оптических камер, она передает сигнал о действии и запускает систему уничтожения дрона, подчеркивает агентство.

На İHTAR также установлено лазерное оружие JARMOL, разработанное совместно с TÜBİTAK BİLGEM. Оно буквально плавит внешнюю поверхность дрона, электронные части и аккумулятор БПЛА. Если на цели есть взрывчатое вещество, более быстрая эффективность может быть достигнута за счет уничтожения самой взрывчатки.

Где эта система уже установлена?

В 2022 году Aselsan подписала два контракта на поставку İHTAR для защиты Управления президента Турции от угроз БПЛА. Эти системы привлекли внимание как в самой стране, так и за рубежом, отмечает агентство. İHTAR оперативно интегрировали на транспортные средства, а также развернули в кампусах Президентского комплекса. Также оборонная фирма подписала три контракта на поставку антидроновых систем для стратегически важных нефтеперерабатывающих заводов TUPRAS и TPAO, а также для защиты первой турецкой атомной электростанции «Аккую». Поставки предприятиям энергетического сектора завершатся в этом году, пишет «‎Анадолу»‎.

Как ранее сообщал TRT на русском, Aselsan также ведет разработку обновления системы наблюдения и прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System — «прицельная система с общей апертурой»). Она предназначена для летательных аппаратов и с фиксированным, и с вращающимся крылом, в том числе для беспилотников, вертолетов и самолетов.

Ранее при производстве дронов из Турции использовались иностранные электрооптические технологии, однако сложности с поставками из-за рубежа привели турецких производителей к идее создать собственную систему.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us