Национальный перевозчик РФ «‎Аэрофлот»‎ направил лайнер Airbus A330-300 своего парка на техобслуживание в Иран. Об этом сообщает российская газета РБК со ссылкой на два источника, близких к перевозчику. Представитель авиакомпании подтвердил информацию.

По данным РБК, обслуживать российский самолет будут специалисты главного иранского перевозчика Mahan Air. 5 апреля широкофюзеляжный лайнер «‎Аэрофлота» ‎Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 прибыл в Тегеран. Если первый опыт техобслуживания будет успешным, «‎Аэрофлот»‎ намерен направить на ремонт и другие свои лайнеры.

В марте 2022 года ЕС и США ввели санкции против России за ее вторжение в Украину и запретили ремонтировать и поставлять запчасти российским авиакомпаниям, а также экспортировать технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах. Под запрет также попало страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

До введения санкций «‎Аэрофлот»‎ отправлял свои борта на техобслуживание в Гонконг, где использовал мощности компании HAECO. В 2021 году с ней было подписано новое долгосрочное соглашение, однако в 2022 году компания отказалась от сотрудничества с российским перевозчиком из-за санкций.

Собеседники РБК отмечают: представители «Аэрофлота» несколько месяцев обсуждали возможность провести техобслуживание в Иране. В частности, на лайнере необходимо провести ремонт стоек шасси.

Откуда у Ирана технологии для ремонта самолетов?

«Техническое обслуживание самолета Airbus A330 [в Иране] будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Организация [Mahan Air] имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества», — цитирует РБК представителя «Аэрофлота».

Опрошенные изданием эксперты отмечают: за годы под санкциями Иран успел наработать собственные технологии для обслуживания самолетов. «Иран за десятилетия экономической блокады со стороны Запада (впервые санкции были введены с 1979 года) обрел обширные компетенции по ремонту воздушных судов и их компонентов. Этих факторов достаточно для того, чтобы развивать партнерские отношения с Ираном», — отметил в беседе с РБК исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, Иран наладил ремонт и техобслуживание иностранных самолетов «на высоком уровне‎»‎.

«‎Самолеты авиакомпаний Ирана летают по многим международным маршрутам, и претензий к уровню безопасности полетов у авиационных властей этих стран не возникает», — уточнил эксперт.

Директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Александр Терентьев также отмечает: у Тегерана большой опыт проведения техобслуживания авиатехники в условиях внешних санкционных ограничений. Он подчеркивает: в Иране создана фактически независимая система поддержания летной годности западной техники.

«Судя по отсутствию серьезных авиационных инцидентов в последние годы, со своими задачами она справляется», — заключил Терентьев.

Еще одна причина, по которой «‎Аэрофлот» направил свой лайнер на обслуживание в Иран — в ней риск ареста воздушных судов минимален, заявил в беседе с РБК директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Александр Диваков. Как уточняет издание, по данным на 1 апреля в парке «Аэрофлота», крупнейшей российской авиакомпании, находится 178 лайнеров Airbus и Boeing.

В середине марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что санкции привели к дефициту свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. Они установлены на российские самолеты Superjet 100. Эти двигатели производила компания PowerJet, находящаяся в совместном ведении французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» «Ростеха»). В 2006 году Safran выбрала американскую компанию Unison Industries для производства различных систем, в том числе свечей зажигания для двигателя SaM146. Однако поставки расходных материалов из США прекратились из-за введенных в 2022 году западных санкций.