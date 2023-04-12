Это была холодная апрельская ночь 1973 года. Группа израильских коммандос во главе с мужчиной, замаскированным под женщину, проникла в фешенебельный район Бейрута и застрелила трех высокопоставленных чиновников Организации освобождения Палестины (ООП) в их квартирах.

Об этой годовщине мало говорят, но операция 10 апреля 1973 года по-прежнему актуальна, поскольку напрямую влияет на сегодняшнее положение дел в Ливане, пишет TRT World. Этот рейд был одним из первых случаев, когда Ливан стал ареной для сведения счетов между Израилем и его региональными противниками.

Пятьдесят лет спустя ситуация остается на том же уровне: об этом свидетельствуют события прошлой недели, когда палестинские группировки нанесли ракетные удары с территории Ливана по северу Израиля. То, с какой дерзостью израильские коммандос совершили свои преступления в ту апрельскую ночь 1973 года, незаметно проникнув в Бейрут и покинув его без особого сопротивления, ошеломила ливанцев.

События произошли за два года до начала гражданской войны в Ливане — тогда страна была в основном известна как популярное направление у туристов, гости со всего мира приезжали, чтобы повеселиться, посетить археологические памятники, покататься на лыжах по заснеженным горам или позагорать на песчаных пляжах.

Израильский рейд ознаменовал начало новой эры — которая продолжается и по сей день — когда региональные державы вмешиваются в дела Ливана. Израильскую операцию той ночью возглавлял Эхуд Барак, впоследствии ставший главнокомандующим израильской армией, а затем, в 1999 году, премьер-министром.

Целями этого рейда были: Камаль Адван, отвечающий за операции ООП на оккупированном Израилем Западном берегу, Мохаммед Юссеф Наджар, член исполнительного комитета ООП, и Камаль Насер, представитель ООП, харизматичный писатель и поэт.

В ночь перед рейдом жена Адвана Маха Джаюси жаловалась на зубную боль и легла спать в комнате их малолетних детей. Адван обычно работал допоздна, и в тот вечер у него была запланирована встреча с некоторыми должностными лицами ООП, рассказала Джаюси в беседе с AP. После рейда она поселилась в Иордании, где с тех пор и живет.

Около часа ночи она проснулась от сильного хлопка: кто-то разбил окно над ее кроватью. Адван ворвался в спальню с пистолетом и сказал ей оставаться в комнате. Через несколько секунд раздались выстрелы, и Адван упал замертво в коридоре между спальнями. Двое вооруженных мужчин вошли в спальню и посветили фонариком на Джаюси и детей. Один из них сказал в рацию на иврите: «Миссия выполнена. Его жена и дети здесь, их тоже убить? Вскоре последовал ответ: «Если они не сопротивляются, не убивайте их», — вспоминает Джаюси, изучавшая иврит в Каирском университете.

Когда израильтяне ушли, она загнала детей в ванную, чтобы спрятать их, а затем осмотрела дом. Главный вход был взломан настежь и изрешечен пулями, а на лестнице были пятна крови. Тогда она еще не знала, что группа также убила Насера, который жил этажом выше.

Джаюси вышла на свой балкон и начала кричать Наджару, который жил в доме через дорогу — она еще не понимала, что Наджар и его жена тоже были убиты.

Джаюси сказала, что за несколько недель до рейда она заметила, как неизвестные подходили к парковке их дома и фотографировали их здание. По ее словам, Адван был обеспокоен, и сказал ей, что попросит усилить защиту.

В ходе рейда, который Израиль назвал операцией «Весна молодости», были убиты трое официальных представителей ООП, а также несколько ливанских полицейских и охранников, которые отреагировали на нападение.

Два израильских коммандос из отдельной группы погибли после ранения в перестрелке, когда они пытались атаковать другую цель в Бейруте. Операция была частью череды израильских убийств палестинских деятелей в отместку за убийство 11 израильских тренеров и спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене — тогда палестинская группировка «Черный сентябрь» захватила заложников из израильской сборной.

Сын Адвана, Рами, позже заявил, что его отец не имел никакого отношения к теракту в Мюнхене. Спустя годы Барак, говоря об операции, пояснил, что он и два других коммандос оделись как женщины с париками и макияжем, поскольку группа мужчин, идущих по улице Бейрута ночью, привлекла бы больше внимания.

Израильтяне высадились на побережье у Бейрута на лодках и были встречены агентами Моссада, выдававшими себя за туристов. Они отвезли их в район Вердена. Там три отряда коммандос пробрались в два здания и взломали двери квартир, а Барак и группа поддержки стояли снаружи. Они убили подошедшего к ним охранника и открыли огонь по автомобилю ливанской полиции, который ответил на обстрел, заявил Барак в телеинтервью годы спустя.

По его словам, через восемь минут три отряда вернулись, поехали обратно к берегу и на лодках направились в море. Группа забрала с собой документы убитых палестинцев, которые позже позволили израильтянам арестовать других членов ООП на оккупированном Западном берегу.

Через несколько дней после убийств более 100 тыс. человек в Бейруте приняли участие в похоронах трех лидеров ООП, которые были похоронены на «Кладбище мучеников». Там находятся могилы десятков палестинских чиновников и бойцов.

Рейд усилил уже начавшиеся тогда разногласия среди ливанцев между сторонниками и противниками ООП и других палестинских фракций. Палестинские группы выбрали Ливан в качестве своей базы в 1970 году, перебравшись туда после того, как были изгнаны из Иордании и через три года после того, как Израиль оккупировал Западный берег, Газу и Восточный Иерусалим. Из Ливана они устраивали теракты внутри Израиля.

Гражданская война в Ливане

Последовавший за израильским рейдом политический кризис в Ливане привел к отставке правительства тогдашнего премьер-министра страны Саиба Салама. Менее чем через месяц между ливанской армией и палестинскими партизанами вспыхнули столкновения.

Эти разногласия стали одним из факторов, подтолкнувших Ливан к гражданской войне 1975–1990 годов, во время которой Израиль вторгся и оккупировал юг страны.

Израильские военные покинули ливанскую территорию лишь в 2000 году. После окончания гражданской войны поддерживаемая Ираном шиитская группировка «Хизбалла» стала главным противником Израиля в Ливане. Война 2006 года между Израилем и «Хизбаллой» нанесла тяжелые разрушения Ливану, особенно на юге страны.

Палестинские группировки также все еще присутствуют в Ливане. В начале апреля Израиль возложил ответственность за обстрел своей территории на ХАМАС — палестинскую группу вооруженного сопротивления.

Ракетный обстрел, очевидно, стал ответом на рейды израильской полиции в комплекс мечети Аль-Акса, третьей по значимости в исламе. Святыня построена на вершине холма, который почитают и мусульмане, и евреи. После ответных ударов Израиля по Ливану 7 апреля некоторые из тех же ливанских политиков, которые в прошлом были заклятыми врагами палестинских боевиков, осудили ХАМАС.

Самир Джаджаа, чьи христианские отряды Ливана нередко сражались с палестинскими боевиками в ходе гражданской войны, потребовал от правительства обеспечить мир на границе. Он также призвал не оставлять «принятие стратегических решений альянсу, возглавляемому Ираном», имея в виду «Хизбаллу» и ХАМАС. Фуад Абу Надер, еще один бывший командующий Ливанскими силами, призвал к аресту лидера ХАМАС, который в тот момент находился в Бейруте.

Войны и конфликты последних 50 лет затмили воспоминания о рейде 1973 года, но он по-прежнему выделяется как ошеломляющий, переломный момент в истории страны.

Ливанский писатель Зиад Кай в 70-е жил неподалеку от места нападения израильтян. Ему было девять лет, когда произошел рейд. По его словам, он все еще помнит тот шок, который он испытал, услышав той ночью стрельбу. Многие люди в его доме укрылись в квартире его семьи на первом этаже. «Это была ужасная бессонная ночь, которая до сих пор отдается эхом в моей голове», — признался Кай.