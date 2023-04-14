Утечка секретных документов Пентагона породила кризис в отношениях США с их союзниками. Сейчас Белый дом всеми силами пытается найти способ успокоить Украину и других партнеров в Европе, пишет Politico со ссылкой на источники.

Союзники Вашингтона пытаются выяснить, как могла произойти утечка и когда американские власти смогут взять ситуацию под контроль. Утечку собеседники издания называют крупнейшим публичным провалом американской разведки с тех пор, как WikiLeaks выложила в сеть миллионы конфиденциальных документов с 2006 по 2021 год.

Беспокойство по поводу утечки особенно проблематично, потому что большинство документов посвящено войне в Украине. Утекшие файлы, по данным CNN, уже привели к тому, что Киев изменил военные планы по весеннему контрнаступлению.

Ранее газета New York Times также сообщила, что утечка файлов может привести к ухудшению в отношениях США и союзников. Из документов следует, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками — в частности, Израилем, Южной Кореей, а также за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Расследование идет на самом высоком уровне

«Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто подобного масштаба», — цитирует Politico экс-аналитика американской разведки, говорившего на условиях анонимности. Он называет очень странным способ публикации утечек: в отличие от предыдущих случаев, когда утечки получали журналисты (речь идет о случае Эдварда Сноудена), в этот раз файлы были размещены непосредственно в социальных сетях.

Издание приводит слова высокопоставленного чиновника администрации Белого дома, который заявил: только на самых высоких уровнях правительства обсуждают, как справиться с утечкой. Пока никто не знает какое решение будет принято.

Более 100 документов разведки США были размещены в Discord — защищенном приложении для обмена сообщениями еще 2 марта и содержали конфиденциальную секретную информацию о войне России и Украины, военной деятельности Москвы, а также о Китае и Ближнем Востоке.

Как ранее писал TRT на русском, в секретном документе под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» американская разведка сообщает, что Израиль «вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи [Киеву] под усилением давления США или после предполагаемой деградацией» отношений с Россией.

В отчете перечислены израильские вооружения, которые могут быть переданы Украине, в том числе ракеты класса земля-воздух Barak-8 и Spyder, а также противотанковые управляемые ракеты Spike.