Финляндия 16 апреля ввела в строй крупнейший в Европе ядерный реактор «Олкилуото-3» (OL3), третий энергоблок АЭС «Олкилуото» на западе страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление оператора реактора Teollisuuden Voima (TVO).

Новый блок АЭС имеет мощность в 1,6 гигаватт (ГВт). Он, как ожидается, будет удовлетворять около 14% спроса страны на электроэнергию, сократив потребность в импорте из Швеции и Норвегии. Ожидается, что OL3 проработает не менее 60 лет.

«Запуск реактора стабилизирует цены на электроэнергию и сыграет важную роль в переходе Финляндии к «зеленым» технологиям», — говорится в заявлении генерального директора TVO Ярмо Танхуа.

OL3 — первый атомный реактор в Финляндии за более чем 40 лет и первый Европе за последние 16 лет. Его строительство началось в 2005 году. Первоначально станцию должны были открыть в 2009 году, но возникли технические проблемы.

Тестовый запуск реактора произвели еще в марте 2022 года. В то время ожидалось, что он начнет регулярную работу через четыре месяца, но вместо этого оператор TVO столкнулся с чередой поломок и отключений на реакторе. На их устранение ушли месяцы, отмечает Reuters.

Запуск на фоне прекращения российского экспорта

В мае того же года Россия прекратила экспорт электроэнергии в Финляндию. RAO Nordic Oy, подразделение российской энергетической компании «Интер РАО», 14 мая 2022 года сообщило, что власти Финляндии не заплатили за проданную энергию. Потому компания была вынуждена прекратить поставки.

«Мы надеемся, что ситуация вскоре улучшится и торговля электроэнергией с Россией возобновится», — говорится в заявлении компании. Финский оператор электросетей Fingrid тогда же заявил, что из-за решения РФ энергобезопасность страны и снабжение электричеством не пострадают.

«Недостаток импорта электричества из России будет компенсирован ростом импорта из Швеции и увеличением выработки электричества в Финляндии», — заявила вице-президент Fingrid по работе энергосистемы Рейма Пяйвинен.

Финский портал Yle уточнял, что поставки из России по состоянию на май 2022 года составляли 10% от общего потребления в Финляндии.

«Газпром» с 21 мая того же года прекратил поставки финской Gasum из-за отказа компании оплачивать газ в рублях.

В 2022 году «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа — это две трети от общего объема потребления в Финляндии.

Финская компания заявила, что в течение всего летнего сезона страна будет закупать газ у других поставщиков по трубопровода Balticconnector, который соединяет скандинавскую страну с Эстонией и предоставляет доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Новости о запуске OL3 приходят на фоне сообщений из Германии, где 15 апреля власти отключили три последних оставшихся реактора — «‎‎Изар-2», «‎‎Некарвестхайм-2» и «‎Эмсланд‎». Руководство земли Бавария уже заявило, что рассмотрит возможность восстановить работу АЭС на территории региона.