Страны группы БРИКС с 2020 года превосходят государства G7 по вкладу в рост мировой экономики. В предстоящую пятилетку — с 2023 по 2028 годы — эта тенденция усилится: доля БРИКС вырастет до 33,6%, тогда как у Группы семи она снизится до 27,8%. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

В целом ожидается, что 75% мирового роста будет сосредоточено в 20 странах и более половины в четырех ведущих странах: Китае, Индии, США и Индонезии. Вклад группы G7 будет сокращаться, однако такие члены объединения, как ФРГ, Япония, Великобритания и Франция останутся в десятке крупнейших вкладчиков в глобальный рост экономики, уточняет агентство.

По данным издания, в 2020 году доли БРИКС и G7 в мировом ВВП по паритету покупательной способности сравнялись и составили по 31%. В 2023 году частники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% мирового роста. В то же время страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — 29,9%.

При этом доля Китая в росте объема мирового ВВП в период с 2023 по 2028 год составит 22,6%, Индии — 12,9%. Доля США сократится до 11,3%. Китай, Россия, Индия и Бразилия учредили форум БРИК в 2006 году, в 2011 году в блок была принята Южная Африка, после чего название блока изменили на БРИКС. Объединение готовится расширяться. Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС. Саудовская Аравия, Турция, Египет и Тунис объявили о своей заинтересованности в том, чтобы стать членами объединения.

17 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил против доминирования доллара в международной торговле. Политик предложил разработать альтернативные механизмы взаиморасчетов, в частности, для торговых операций между странами БРИКС.

«‎‎Каждый вечер я задаю себе вопрос: почему все страны должны быть привязаны к доллару в торговле? Почему мы не можем делать это в привязке к нашим валютам? Почему мы не пытаемся создавать новое? Кто вообще решил, что после отказа от золотого стандарта валютой должен быть доллар, а не юань, реал или песо?‎», — уточнил президент. Такая ситуация, по его словам, не отвечает интересам развивающихся стран, потому следует переходить на торговлю в нацвалютах.