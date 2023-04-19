Казахстан зарегистрировал экспортно-импортную компанию UZKAZTRADE, созданную совместно с Узбекистаном. Об этом говорится в сообщении Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Страны договорились о создании компании в начале марта этого года. Главные направления ее деятельности: изучение рынка и конкурентного анализа продукции крупных предприятий двух стран, оптимизация и координация процессов взаимной торговли для сокращения цепочек поставщиков и др.

Управлять UZKAZTRADE будут представители обеих стран по принципу 50/50: со стороны Казахстана это будет QazTrade, со стороны Узбекистана — UzTrade. Совместная компания будет обеспечивать поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Казахстан по оптовым ценам, без длинных цепочек посредников.

«Важно отметить, что компания не планирует зарабатывать прибыль и не собирается добавлять так называемую коммерческую маржу на завозимую продукцию. Возможна лишь небольшая наценка, которая будет покрывать минимальные административные расходы. Но с учетом масштаба поставок она не окажет значительного влияния на конечную цену товара», — уточнил директор QazTrade Нуралы Букейханов.

По его словам, аналогичные экспорт-импортные компании Казахстан намерен создать с Пакистаном и Таджикистаном.

«Экспортно-импортные компании с казахстанским участием будут заниматься поставками социально значимой продукции в социально-предпринимательские корпорации и крупнейшие торговые сети. При этом совместные предприятия не имеют каких-либо преференций. Закуп будет осуществляться только в том случае, если цена предлагаемой продукции будет ниже среднерыночной. Такой подход позволит удерживать инфляцию на отдельные позиции товаров», — заявили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Такого рода компании также займутся экспортом казахстанских продуктов, в частности, мукомольной, плодоовощной и масложировой продукции в Узбекистан, Пакистан и Таджикистан, но уже на рыночных условиях. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном в 2022 году достиг $5 млрд — это на 29,8% выше, чем годом ранее ($3,8 млрд). Ташкент и Астана запланировали довести этот показатель до $10 млрд.

Как ранее сообщал TRT на русском, в сентябре 2022 года Узбекистан и Казахстан договорились создать Международный центр промышленной кооперации (МЦПК).

К 2025 году запланирован запуск полноценный работы на границе Узбекистана и Казахстана международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия», отмечал ранее директор департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Казахстана Кайрат Торебаев.