Китай увеличивает свое присутствие в Антарктике и возобновляет строительство пятой китайской станции на континенте. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Новая станция Китая на острове Инэкспрессибл недалеко от моря Росса будет включать в себя обсерваторию со спутниковой наземной станцией и должна помочь КНР «заполнить большой пробел» в его способности получить доступ к континенту, говорится в отчете CSIS.

Центр приводит спутниковые снимки, сделанные в январе этого года, и сообщает, что на территории станции уж появились новые вспомогательные сооружения, временные постройки, вертолетная площадка и фундамент для более крупного главного здания на станции площадью 5 тыс. кв. м.

По оценкам CSIS, строительство пятой китайской станции может быть завершено уже к 2024 году. По данным издания, Пекин стремится разработать новые судоходные маршруты в Арктике и расширить свои исследования в Антарктиде.

Эти усилия вызывают опасения у западных правительств, поскольку растущее присутствие в полярных регионах может предоставить КНР больше возможностей для шпионажа. «Несмотря на то, что станция может обеспечивать отслеживание и связь для растущего числа китайских спутников для наблюдения за полярным полюсом, ее оборудование может одновременно использоваться для перехвата спутниковых сообщений других стран», — говорится в сообщении CSIS.

Эксперты центра уточняют: станция имеет хорошие возможности для сбора разведывательных сигналов над Австралией и Новой Зеландией, а также телеметрических данных о ракетах, запущенных с нового австралийского космического центра Арнем. Ожидается, что после завершения строительства на станции появится причал для китайских ледоколов «Сюэлун».

Агентство Reuters со ссылкой на тот же отчет отмечает: хотя США по-прежнему поддерживают более широкое исследовательское присутствие в Антарктике — американцам принадлежит крупнейшая на континенте станция Мак-Мердо — влияние Китая в этом регионе мира стремительно растет.

Пятая станция Китая будет находиться всего в 320 км от Мак-Мердо. В соответствии с Договором об Антарктике 1959 года, участником которого является и Китай, деятельность всех стран на континенте ограничивается «мирными целями».

Военнослужащим разрешено проводить научные исследования, но им запрещено создавать базы, проводить маневры или испытывать оружие. В отчете Пентагона за 2022 год говорится, что новая антарктическая инфраструктура Китая, вероятно, отчасти предназначалась для усиления его будущих претензий на природные ресурсы и доступ к морю, а также для улучшения возможностей китайских военных.

Китай отвергает утверждения, что его станции будут использоваться для шпионажа.

Как ранее сообщал TRT на русском, утекшие документы Пентагона показали, что Пекин создал и испытал в феврале 2023 года новую гиперзвуковую ракету большой дальности, которая, вероятно, способна преодолеть американские системы ПРО.

The Washington Post пишет, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в феврале успешно испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности DF-27. «DF-27 предназначена для повышения способности [Китая] удерживать цели под угрозой за пределами Второй цепи островов и обладает высокой вероятностью преодоления противоракетной обороны США», — говорится в ежедневной сводке разведданных.

Согласно просочившемуся документу, баллистическая ракета средней дальности пролетела 12 минут и преодолела 2100 километров. Отчет Пентагона за 2021 год уточняет, что дальность полета DF-27 составляет от 5 тыс. до 8 тыс. км — это означает, что она может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии и в значительной части Тихого океана, включая Гуам, где находится военная база США.