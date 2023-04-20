Конфликт России с Украиной делают Москву слишком зависимой от китайских технологий, поскольку санкции США и ЕС закрыли российским фирмам доступ к западным технологиям. Вместо этого РФ вынуждена переориентироваться на китайские разработки, в частности, на поставки от Huawei. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ранее неопубликованный отчет Министерства цифрового развития РФ (Минцифры) и неназванных российских чиновников.

В документе, на который ссылается издание, говорится: некоторые высокопоставленные чиновники РФ обеспокоены тем, что китайские компании, такие как Huawei Technologies Co. Ltd., могут занять доминирующее положение на российском рынке, тем самым представляя риск для информационной безопасности страны.

Европейские официальные лица, которых цитирует Bloomberg, отмечают: Россия «загнала себя в угол», поскольку изо всех сил пытается производить передовые технологии внутри страны, но после начала конфликта с Украиной оказалась отрезана от других внешних рынков. В отчете, составленном Минцифры РФ летом 2022 года, как области особой уязвимости выделены микросхемы, сетевые устройства и электроника.

Bloomberg уточняет: за прошедшие девять месяцев власти РФ смогли наладить импорт некоторых подпадающие под санкции американских и европейских компоненты через третьи страны, в том числе через материковый Китай и Гонконг. Однако США и ЕС постепенно ужесточают санкции и меры по их обеспечению. Потому в ближайшее время закупка передовых западных технологий для РФ станет еще более трудной задачей.

Агентство отмечает: аналогичную оценку Минцифры также разделяют несколько человек в Генеральном штабе Вооруженных сил — самом высокопоставленном военном органе России, а также некоторые члены Совета безопасности, в который входят представители МИД, Минобороны и который возглавляет президент РФ Владимир Путин.

Эти опасения, как пишет Bloomberg, перекликаются с предупреждениями, высказанными ранее США и странами ЕС — они опасаются, что использование технологий из КНР несет риски для безопасности. Так, в мае 2019 года Минторг США ввел санкции против Huawei — в Вашингтоне заявили, что Китай использовал оборудование компании для сетей 5G для того, что вести шпионаж. Пекин эти обвинения отверг.

Помимо опасений о растущей зависимости, российские чиновники также опасаются, что рост присутствия китайских компаний и разработок на российском рынке может помешать развитию собственных наработок в сфере безопасности, отмечает Bloomberg.

Россия стремится сама разрабатывать критическое программное обеспечение, однако сейчас, на фоне наплыва китайских решений, может затормозить некоторые программы, поясняет агентство. Из отчета Минцифры, на который ссылается издание, следует: Россия намеревается приобрести у КНР радиоэлектронику, базовые станции, микросхемы, материалы, используемые в полупроводниках и другие технологии. Чиновники двух стран обсуждают поставки технических компонентов, увеличение производственных мощностей в РФ, а также китайские инвестиции в российскую промышленность, уточняет Bloomberg.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин побывал с визитом в Москве. На встрече с Владимиром Путиным китайские лидер призвал увеличить объемы двусторонней торговли. По оценке Главного таможенного управления КНР, товарооборот КНР и РФ в 2022 году вырос на 29,3% к предыдущему году — он достиг рекордных $190,3 млрд. При этом экспорт товаров из Китая в Россию вырос на 12,8% — до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд.

Как ранее писал TRT на русском, больше половины компаний в России планируют перейти на китайское оборудование в сфере кибербезопасности после ухода с российского рынка европейских и американских производителей.

Российская газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на опрос интегратора К2Тех отмечает: до 2022 года только 5% компаний РФ использовали китайские решения в сфере кибербезопасности. Сейчас же на них перешли или планируют перейти 60% компаний, чтобы заместить ими продукты ушедших западных игроков — Cisco, Palo Alto и т. д.

Еще одна причина растущей популярности КНР в этой сфере — привычная для российских заказчиков функциональность, сравнимая с западными аналогами. В то время как производители в РФ «либо дорабатывают свои решения, либо не имеют аналогов вовсе», заявил в беседе с «‎Коммерсантом»‎ директор центра информационной безопасности «Ланит-Интеграции» Николай Фокин.