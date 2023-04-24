Казахстан расширяет танкерный флот на Каспийском море для диверсификации экспортных поставок нефти и сокращения зависимости от российского транзита. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, в этом году «Казмортрансфлот» планирует закупить два нефтеналивных танкера дедвейтом по 8000 т. Как сообщила казахстанская компания, поставщиком выступит Abu Dhabi Ports Company (ОАЭ). Эти суда Казахстан намерен использовать для поставок нефти в обход России через Азербайджан, уточняет газета.

По итогам года, каспийский флот «Казмортрансфлота» увеличится до пяти судов. Сейчас флотилия республики включает танкеры «Астана», «Актау» и «Алматы» дедвейтом по 12 400 т каждый. Перевозки по Каспийскому морю приходится осуществлять такими небольшими судами из-за небольших глубин.

Новые суда нужны Казахстану для диверсификации экспортных поставок сырья, подчеркивает газета. Сейчас 80% казахстанского экспорта проходит через РФ, отмечает «Коммерсантъ», в основном по двум трубопроводным маршрутам – трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийск и через трубопровод Атырау — Самара, после чего топливо следует в порт Усть-Луга на Балтике.

В 2022 году поставки по трубе через КТК неоднократно приостанавливались, отмечает газета. Потому Казахстан, с учетом текущей политической обстановки, приступил к поиску альтернативных маршрутов для доставки своего сырья в Европу.

Главной альтернативой российского транзита стал нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Однако, уточняет издание, этот маршрут пока предполагает морские поставки до Азербайджана: Казахстан вынужден доставлять нефть танкерами по Каспию до Баку, чтобы заполнить БТД.

В 2023 году, по соглашению между «Казмунайгаза» и азербайджанской SOCAR, по БТД планируется направить 1,5 млн т нефти с казахстанского месторождения Тенгиз.

Источники «Коммерсанта» в правительстве Казахстана сообщили изданию, что власти страны хотят значительно нарастить поставки через БТД — до 20 млн т в год.

Пока этому мешают долгосрочные контракты с КТК и «‎непривлекательная экономика транспортировки»‎, поскольку поставки по трубопроводу через Баку-Тбилиси-Джейхан обходятся дороже.

Сейчас поставки через БТД дороже, чем через Новороссийск (до $100 за тонну против $38,4), поясняет газета. Чтобы нарастить экспорт по этому маршруту необходимо увеличить инвестиции в расширение порта Актау, углубить дно на Каспии и нарастить мощности самого БТД. Собеседники издания подчеркнули: речь идет о «нескольких десятках миллиардов долларов».

Как ранее сообщал TRT на русском, страны Восточной Европы планируют сократить поставки урана из России и заключают все больше контрактов с Казахстаном, чья государственная компания «Казатомпром» считается крупнейшим в мире добытчиком урана.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компании пишет, что Казахстан может стать одним из альтернативных поставщиков топлива для европейских АЭС — страна производит более 40% всего урана в мире, уточняет агентство. Ряд АЭС в Восточной Европе намерены подписать новые контракты с казахстанской стороной до 2025 года, подчеркивает Bloomberg.