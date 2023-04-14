Страны Восточной Европы планируют сократить поставки урана из России и заключают все больше контрактов с Казахстаном, чья государственная компания «Казатомпром» считается крупнейшим в мире добытчиком урана. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

Одним из альтернативных поставщиков топлива для европейских АЭС может стать Казахстан — страна производит более 40% всего урана в мире, уточняет агентство. Ряд АЭС в Восточной Европе намерены подписать новые контракты с казахстанской стороной до 2025 года, подчеркивает Bloomberg.

В «‎Казатомпром‎» подтвердили, что видят растущий спрос со стороны европейских стран и готовы выступить альтернативным поставщиком для АЭС региона.

Директор компании Ержан Муканов уточнил: сейчас «‎Казатомпром‎» готовит запасы к добыче и сможет ответить на запросы рынка. По его словам, геополитическая неопределенность меняет сложившиеся цепочки поставок ядерного топлива — это побуждает некоторых производителей электроэнергии создавать запасы.

«‎‎Мы готовим наши резервы к производству, чтобы мы могли реагировать на запросы рынка», — заявил Муканов в интервью агентству. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на уран поднимется на треть. Казахстан в этом году намерен сохранить добычу на стабильном уровне — около 22 тыс. тонн.

Представитель «‎‎Казатомпрома» в беседе с Bloomberg согласился, что спрос на уран будет расти, однако подчеркнул, что компания не заинтересована во взрывном росте цен.

Добыча урана — основа ядерного топливного цикла. Металл перерабатывают в концентрат урановой руды или желтый кек, превращают в газ, а затем обогащают для выделения изотопа урана-235. Это поддерживает цепную реакцию, необходимую для производства энергии на АЭС.

Интерес к казахстанскому урану проявляют и США

Снизить зависимость от обогащенного российского урана хотят и Соединенные Штаты, отмечает издание. Вашингтон продолжает закупать топливо у России, которая остается крупнейшим поставщиком обедненного урана в США.

По данным РБК, США по итогам января-октября 2022 года закрывают как минимум четверть своих потребностей в этом топливе за счет российских поставок. Сумма закупок превышает $644 млн. Пока, уточняет Bloomberg, поставок из альтернативных источников у США недостаточно, чтобы предотвратить резкий рост российского ядерного экспорта, наблюдаемый после начала конфликта Москвы и Киева. По данным агентства, экспорт урана увеличил доходы Кремля и укрепил его влияние на новое поколение покупателей по всему миру.

В январе TRT на русском сообщал, что атомные компании США планируют продлить срок службы атомных электростанций на фоне энергетического кризиса. Работа шести реакторов страны будет продлена в два раза — они прослужат 80 лет вместо изначально заложенных инженерами 40. Операторы еще 25 АЭС подали заявки на продление.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на отчеты компаний и свои подсчеты, к 2050 году большинству американских реакторов может потребоваться капитальный ремонт. В США 92 ядерных реактора со средним возрастом 42 года. На поддержание стареющего парка своих атомных станций — крупнейшего в мире — Вашингтон заложил $6 млрд, уточняет издание.

К 2030 году две трети действующих в настоящее время в мире ядерных реакторов будут работать в заимствованное время, расщепляя атомы урана дольше, чем было заложено инженерами при проектировании станций, поясняет агентство.

Уран направят в Китай

Казахстанская горнодобывающая компания также планирует в этом году открыть третий экспортный маршрут — в Китай. Ержан Муканов отмечает рост спроса со стороны КНР, которой нужно топливо для загрузки новых АЭС и для пополнения собственных запасов. По его словам, цель Китая — иметь «непрерывные долгосрочные поставки».

В настоящее время «‎‎Казатомпром» поставляет ядерное топливо через Россию, по каналам через Каспийское море в Черное.

В декабре 2022 года Казахстан поставил в Китай первую партию ядерного топлива — около 30 тонн низкообогащенного урана. Поставка на китайские АЭС шла по железной дороге в сопровождении специализированной охраны. Конечный потребитель казахстанского топлива — китайская ядерная корпорация CGNPC-URC.