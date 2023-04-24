Командование сухопутных сил Турции получило два первых образца турецкого танка Altay‎. Церемония проходила 23 апреля на военном бронетанковом ремонтном заводе в Сакарья-Арифие близ Стамбула, при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Танки изготовлены компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Турецкий лидер отметил: военные инженеры много лет упорно работали, чтобы удовлетворить спрос страны на тяжелую технику и наземные транспортные средства. По словам президента, эта работа проделана за счет внутренних и национальных средств.

«Сегодня мы производим целую серию бронетехники и самоходных дальнобойных пушек. Национальный танк Altay занимает среди них свое особое место. Он сильно отличается от прототипа, который был представлен 10 лет назад. Это современный танк, превосходящий многие существующие аналоги и конкурирующая с самыми лучшими их них. Танк Altay создан в синтезе передовых технологий и инноваций», — приводит «‎Анадолу»‎ слова Эрдогана.

Президент уточнил: в течение последующих полутора-двух лет оба образца будут проходить испытания. После этого начнется серийное производство Altay для турецкой армии на мощностях завода в Сакарья-Арифие. При этом президент отметил, что Турция столкнулась со многими трудностями в процессе разработки танка, проект, по его словам, «‎‎пытались заблокировать, как и любой стратегический продукт, его пытались облить грязью».

«Процесс пытались саботировать тайными и открытыми эмбарго. Несмотря на все нападки, которым мы подвергались, мы не сдались, не сделали ни шагу назад. Вместо того,чтобы довольствоваться [имеющимся вооружением], мы упорно работали над созданием лучшего, более современного [оружия], оснащенного технологиями завтрашнего дня, а не сегодняшними», — подчеркнул Эрдоган.

Президент также подчеркнул растущие военные возможности турецкой оборонной промышленности.

«Если в 2022 году мы работали над 62 военными проектами, то в этом году на исполнении находятся более 750 проектов. Турецкое оружие занимает свое достойное место на мировом рынке. Продукция нашей военной промышленности экспортируется в десятки стран, в том числе страны НАТО», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Что известно о танке Altay?

Турция запустила танковый проект Altay в 2005 году, чтобы улучшить технические возможности обороноспособности страны. Компания ВМС в апреле 2018 года получила от Управления оборонной промышленности Турции (SSB) контракт на серийное производство первых 250 танков Altay.

Президент Эрдоган подчеркнул, что турецкие инженеры интегрировали в Altay множество новых технологических, цифровых и механических систем в соответствии с последними мировыми тенденциями.

«В результате появился новый Altay с высокой степенью проходимости, передовыми технологиями и превосходными характеристиками по сравнению с аналогами в мире. В этом проекте мы усилили «‎‎живучесть» наиболее важных характеристик танков и добавили систему активной защиты Akkor. Новый Altay выходит за рамки танка третьего поколения‎»‎, — пояснил президент.

По условиям контракта, выпуск танка планировалось начать в 2020 году.

Однако в проекте возникли задержки из-за производственных и экономических проблем компании ВМС, продолжающихся постоянных доработок конструкции танка и отсутствия доступных двигателя и трансмиссии.

Опытные образцы Altay должны были оснастить дизельными двигателями MTU MT 883 Ka 501 прозводства Германии, а также немецкой трансмиссией Renk HSWL 295TM. Однако в 2019 году Берлин ввел эмбарго на поставку оружия Турции после начала турецкой операции «‎Источник мира» против террористов РПК на севере Сирии.

После этого Анкара начала разработку собственного двигателя BATU, который и установлен на танки Altay T1.

В мае 2022 года Турция успешно протестировала первый двигатель этой серии мощностью 1500 л.с. для бронетранспортеров и танков, включая боевые машины проекта Altay. Двигатель отечественной разработки представляет собой 12-цилиндровый V-образный турбодизель с водяным охлаждением.

Трансмиссии для нового турецкого танка вместо Германии поставит Южная Корея.

Как ранее писал TRT на русском, в феврале южнокорейская компания SNT Heavy Industries подписала контракт с турецкой компанией BMS на поставку трансмиссий для Altay. Сумма контракта — $217,9 млн долларов, его реализация продлится до 2030 года.

SNT Heavy Industries подчеркивает, что их трансмиссия может успешно заменить немецкие комплектующие. Танк в данной конфигурации оснащен улучшенной комбинированной броней, комплексом активной защиты Aselsan AKKOR, системой управления огнем Aselsan VOLCAN-II, дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметным боевым модулем Aselsan SARP. Полная боевая масса танка в исполнении Т1 составляет 65 тонн.