ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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В Иране зафиксировали утечку радиации
В Натанзе зафиксирована утечка после ночных авиаударов Израиля. МАГАТЭ сообщало о радиологическом загрязнении
В Иране зафиксировали утечку радиации
Ядерный объект в Натанзе / Reuters
13 июня 2025 г.

В ночь на 13 июня израильские ВВС атаковали ядерную установку в иранском Натанзе, где происходило обогащение урана. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди подтвердил повреждения объекта и утечку.

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«В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду», — заявил Камальванди.

Удары по Натанзе стали частью широкомасштабной израильской операции, в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов на 100 целей по всему Ирану. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об уничтожении надземной части завода и радиологическом загрязнении внутри объекта.

Помимо ядерных объектов, израильские удары затронули военные цели в Тегеране и других районах. Были убиты высокопоставленные иранские военные, включая главу генштаба ВС Ирана и командующего Революционной гвардии, а также ряд ученых-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары Израиля преступлением и пообещал, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».

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