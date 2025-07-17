Президент Сирии Ахмед аш-Шара выступил с телеобращением на фоне израильских ударов и обострения ситуации в стране. Он призвал не допустить превращения Сирии в зону конфликта, подчеркнув, что народ не боится войны и готов защищать достоинство нации.

«Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений», — заявил аш-Шара. Его слова приводит агентство SANA.

Израиль активизировал удары по Сирии на фоне обострения в провинции Эс-Сувейда, где продолжаются столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими группами. 15 июля сирийская армия вошла в административный центр провинции для наведения порядка.

Аш-Шара отметил, что Сирия способна справиться с ситуацией самостоятельно, а действия Израиля только дестабилизируют обстановку. Обращаясь к друзам, он подчеркнул, что считает их «неотъемлемой частью сирийской нации» и пообещал наказание всем, кто причастен к нападениям на общину.

«Сирия никогда не станет местом раздора. Мы заверяем вас, что защита ваших прав и свободы — один из наших приоритетов, и мы отвергаем любые попытки перетянуть вас на какую-либо внешнюю сторону. Мы все — союзники на этой земле», — сказал он.

Говоря о ситуации в Эс-Сувейде, аш-Шара заявил, что в городе действуют «преступные группировки, привыкшие к хаосу и подстрекательству к мятежу». По его словам, лидеры этих банд «долгие месяцы отказывались от диалога, ставя свои личные интересы выше интересов нации».

Ранее ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал к убийству Ахмеда аш-Шара. Заявление прозвучало вслед за аналогичным призывом министра по делам диаспоры Амихая Чикли.