Турция открыла Стамбульский финансовый центр (IFM) 17 апреля. На церемонии, на которой также присутствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган, была открыта банковская часть центра.

Как уточняет TRT Deutsch, всего в комплексе, расположенном в районе Умрание в анатолийской части города, будет 21 офисное здание. Общая площадь проекта — 1,4 млн кв. метров.

Инвестиционная стоимость центра — 65 млрд турецких лир ($3,3 млрд). Это делает его одним из самых важных и крупных проектов в истории Турции, отмечает издание.

Начало IFC было положено в 2009 году. Цель проекта — сделать Стамбул конкурентоспособным местом для международных финансовых учреждений и инвесторов, а также поддержать рост турецкой экономики.

«Стамбульский финансовый центр — это дальновидный проект, направленный на укрепление роли Турции в мировой экономике», — уточнил Эрдоган. Он подчеркнул: новый центр имеет «стратегическое значение». Поскольку внимание мировых финансов все больше смещается в сторону Азии и Востока, а это означает больше «возможностей» для Стамбула. «Центр создаст в Стамбуле новую финансовую экосистему», — заявил президент.

Значимые проекты для мировой финансовой системы

Финансовые центры, подобные стамбульскому, традиционно располагаются в важных городах мира, имеющих ключевое значение для мировой экономики, культуры и политики. К ним относятся Лондон, Париж, Брюссель, Франкфурт, Абу-Даби, Гонконг и Сингапур.

Финансовые центры имеет немалые преимущества, от которых теперь выиграет и Стамбул.

Чем эти центры привлекательны для мировой экономики? Всемирный альянс международных финансовых центров (WAIFC) дает развернутый ответ на этот вопрос. Ключевой термин здесь — трансформация, которую претерпел финансовый сектор за последние годы.

Продолжающаяся глобализация и все более транснациональный характер финансовых услуг означают, что открытые и конкурентные рынки становятся все более важными для мировой экономики. Финансовые инновации и внедрение устойчивых идей как никогда важны для экономического роста, отмечает TRT.

Финансовые центры предоставляют адресные средства правовой защиты. Они предлагают новые возможности для роста и предпринимательства и концентрируют необходимую инфраструктуру и ресурсы в одном месте. В некотором смысле они адаптируются к новой реальности финансового сектора. Они также принимают активное участие в региональном развитии локации.

Выступая как экспертная площадка по всем вопросам, касающимся финансового сектора, центры такого рода предлагают пространство для инноваций и активно участвуют в новых разработках. Основанная на этом инфраструктура позволяет, например, быстро обрабатывать трансграничные транзакции.

Этот концентрированный «кластерный» эффект в финансовых центрах объединяет и предоставляет необходимые инструменты бесчисленным ключевым игрокам финансового сектора и стартапам, поставщикам технических услуг и инвесторам. Именно это позволило сложившимся, а также развивающимся рынкам закрепить свои позиции в мировой финансовой системе.

Выгодные обстоятельства в финансовых центрах действуют как своего рода «притягивающий фактор» для банков, компаний, иностранных инвесторов и многих других.

Финансовый центр Стамбула будет стимулировать мировую экономику

Упомянутые положительные эффекты относятся и к Стамбулу: центр IFM позволит сделать город еще более привлекательным хабом для международных финансовых организаций и банков.

Центр в турецком мегаполисе также будет способствовать развитию мировой экономики как новое звено в цепи финансовых центров. Потому что Стамбул сам по себе считается важной точкой: город соединяет Азию с Европой и уже в древние времена выступал центральной станцией на важных торговых путях. Это качество сохраняется и сегодня, например, благодаря инициативе «Один пояс — один путь» для нового Шелкового пути.

Благодаря своему стратегическому географическому положению Стамбул считается и мировым торговым центром. В пределах четырех часов полета от мегаполиса проживает 1,6 млрд человек. Четыре часа ежедневного рабочего времени совпадают с таковыми в азиатских странах, а шесть часов — с европейскими. Таким образом, Стамбул может позиционировать себя как крупный игрок на мировом финансовом рынке.

IMF позволяет мировой экономике использовать уникальные преимущества Стамбула более эффективно, уместно и целенаправленно. Благодаря финансовому центру, который служит своеобразным усилителем этих возможностей и сочетает их с правильной инфраструктурой, город укрепляет свой инвестиционный потенциал в мировой финансовой системе и может внести еще больший вклад.

Финансовый центр в Стамбуле: значительные преимущества для Турции

Цель IFM — стать одним из ведущих финансовых центров мира. Новый объект сделает финансовую инфраструктуру Турции более продуктивной и создаст устойчивую экономическую среду как на глобальном, так и на региональном уровне.

Это углубит разнообразие продуктов, представленных на турецких финансовых рынках, а также ускорит интеграцию Турции в глобальные рынки. Финансовые организации, привлеченные положением Стамбула, начнут переносить свою деятельность в Турцию.

Эксперты отмечают, что при правильных условиях IFM будет способствовать притоку капитала в Турцию, особенно из региона Персидского залива, а также из Европы и других стран мира. Кроме того, в последние годы турецкая экономика все больше ориентируется на собственное производство. Финансовый центр в Стамбуле может сыграть решающую роль и в этой сфере, поддерживая экономическую политику Турции, ориентированную на рост и производство внутри страны.

Благодаря росту финансовых перемещений и возможностей для инвестиций, IMF позволит ускорить экономический рост турецкой экономики и сделает Стамбул неотъемлемой частью глобальной финансовой сети. При этом рост мировой экономики окажет положительное влияние и на сам турецкий мегаполис.

Это хорошая новость для Турции в целом: в конце концов, Стамбул с региональным ВВП в размере 1,155 трлн турецких лир ($59,4 млрд) производит в общей сложности 31,2% ВВП Турции. Таким образом, рост стамбульской экономики также означает значительный рост всей экономики страны.

Европа также выиграет от финансового центра в Стамбуле

Исследования показывают, что финансовое развитие и торговля напрямую связаны друг с другом, особенно в долгосрочной перспективе. На фоне этой уверенности позитивное развитие турецкой экономики и расширение финансового сектора Турции, несомненно, повлияют и на Европейский Союз.

С точки зрения торговли Турция — один из важнейших партнеров ЕС, она занимает в товарообороте союза 6-е место. Объем торговли Турции с Евросоюзом в 2022 году составил около €198,1 млрд — это соответствует 3,6% от общего объема торговли в ЕС.

В общей сложности 3,3% от общего объема экспорта и импорта товаров ЕС приходятся на Турцию. Сферы торговли разнообразны: от текстиля и транспортного оборудования до металлов и машин или компьютерных систем.

Помимо этого растет роль сферы услуг. В 2021 году объем торговли услугами между ЕС и Турцией составил €24,2 млрд. Финансовый центр Стамбула привнесет новую динамику в финансовый сектор Турции, что в конечном итоге отразится на всех торговых отношениях.

Бюрократические упрощения — такие как освобождение от определенных налогов или, по крайней мере, снижение некоторых налогов — откроют путь еще большему количеству предпринимателей для расширения своего бизнеса. Для ЕС процветающий бизнес, в свою очередь, будет означать еще больше возможностей для увеличения взаимной торговли. Потому можно сказать, что Евросоюз также пожнет плоды финансового центра Стамбула.