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Финансовый центр Стамбула и его значение для экономики Турции
Инвестиционная стоимость нового центра превышает $3,3 млрд, в комплекс входит 21 офисное здание, а его общая площадь превышает 1,4 млн кв. метров. TRT рассказывает, что известно об этом стратегически важном проекте
Финансовый центр Стамбула и его значение для экономики Турции
Финансовый центр Стамбула и его значение для экономики Турции / Others
28 апреля 2023 г.

Турция открыла Стамбульский финансовый центр (IFM) 17 апреля. На церемонии, на которой также присутствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган, была открыта банковская часть центра.

Как уточняет TRT Deutsch, всего в комплексе, расположенном в районе Умрание в анатолийской части города, будет 21 офисное здание. Общая площадь проекта — 1,4 млн кв. метров.

Инвестиционная стоимость центра — 65 млрд турецких лир ($3,3 млрд). Это делает его одним из самых важных и крупных проектов в истории Турции, отмечает издание.

Начало IFC было положено в 2009 году. Цель проекта — сделать Стамбул конкурентоспособным местом для международных финансовых учреждений и инвесторов, а также поддержать рост турецкой экономики.

«Стамбульский финансовый центр — это дальновидный проект, направленный на укрепление роли Турции в мировой экономике», — уточнил Эрдоган. Он подчеркнул: новый центр имеет «стратегическое значение». Поскольку внимание мировых финансов все больше смещается в сторону Азии и Востока, а это означает больше «возможностей» для Стамбула. «Центр создаст в Стамбуле новую финансовую экосистему», — заявил президент.

Значимые проекты для мировой финансовой системы

Финансовые центры, подобные стамбульскому, традиционно располагаются в важных городах мира, имеющих ключевое значение для мировой экономики, культуры и политики. К ним относятся Лондон, Париж, Брюссель, Франкфурт, Абу-Даби, Гонконг и Сингапур.

Финансовые центры имеет немалые преимущества, от которых теперь выиграет и Стамбул.

Чем эти центры привлекательны для мировой экономики? Всемирный альянс международных финансовых центров (WAIFC) дает развернутый ответ на этот вопрос. Ключевой термин здесь — трансформация, которую претерпел финансовый сектор за последние годы.

Продолжающаяся глобализация и все более транснациональный характер финансовых услуг означают, что открытые и конкурентные рынки становятся все более важными для мировой экономики. Финансовые инновации и внедрение устойчивых идей как никогда важны для экономического роста, отмечает TRT.

Финансовые центры предоставляют адресные средства правовой защиты. Они предлагают новые возможности для роста и предпринимательства и концентрируют необходимую инфраструктуру и ресурсы в одном месте. В некотором смысле они адаптируются к новой реальности финансового сектора. Они также принимают активное участие в региональном развитии локации.

Выступая как экспертная площадка по всем вопросам, касающимся финансового сектора, центры такого рода предлагают пространство для инноваций и активно участвуют в новых разработках. Основанная на этом инфраструктура позволяет, например, быстро обрабатывать трансграничные транзакции.

Этот концентрированный «кластерный» эффект в финансовых центрах объединяет и предоставляет необходимые инструменты бесчисленным ключевым игрокам финансового сектора и стартапам, поставщикам технических услуг и инвесторам. Именно это позволило сложившимся, а также развивающимся рынкам закрепить свои позиции в мировой финансовой системе.

Выгодные обстоятельства в финансовых центрах действуют как своего рода «притягивающий фактор» для банков, компаний, иностранных инвесторов и многих других.

Финансовый центр Стамбула будет стимулировать мировую экономику

Упомянутые положительные эффекты относятся и к Стамбулу: центр IFM позволит сделать город еще более привлекательным хабом для международных финансовых организаций и банков.

Центр в турецком мегаполисе также будет способствовать развитию мировой экономики как новое звено в цепи финансовых центров. Потому что Стамбул сам по себе считается важной точкой: город соединяет Азию с Европой и уже в древние времена выступал центральной станцией на важных торговых путях. Это качество сохраняется и сегодня, например, благодаря инициативе «Один пояс — один путь» для нового Шелкового пути.

Благодаря своему стратегическому географическому положению Стамбул считается и мировым торговым центром. В пределах четырех часов полета от мегаполиса проживает 1,6 млрд человек. Четыре часа ежедневного рабочего времени совпадают с таковыми в азиатских странах, а шесть часов — с европейскими. Таким образом, Стамбул может позиционировать себя как крупный игрок на мировом финансовом рынке.

IMF позволяет мировой экономике использовать уникальные преимущества Стамбула более эффективно, уместно и целенаправленно. Благодаря финансовому центру, который служит своеобразным усилителем этих возможностей и сочетает их с правильной инфраструктурой, город укрепляет свой инвестиционный потенциал в мировой финансовой системе и может внести еще больший вклад.

Финансовый центр в Стамбуле: значительные преимущества для Турции

Цель IFM — стать одним из ведущих финансовых центров мира. Новый объект сделает финансовую инфраструктуру Турции более продуктивной и создаст устойчивую экономическую среду как на глобальном, так и на региональном уровне.

Это углубит разнообразие продуктов, представленных на турецких финансовых рынках, а также ускорит интеграцию Турции в глобальные рынки. Финансовые организации, привлеченные положением Стамбула, начнут переносить свою деятельность в Турцию.

Эксперты отмечают, что при правильных условиях IFM будет способствовать притоку капитала в Турцию, особенно из региона Персидского залива, а также из Европы и других стран мира. Кроме того, в последние годы турецкая экономика все больше ориентируется на собственное производство. Финансовый центр в Стамбуле может сыграть решающую роль и в этой сфере, поддерживая экономическую политику Турции, ориентированную на рост и производство внутри страны.

Благодаря росту финансовых перемещений и возможностей для инвестиций, IMF позволит ускорить экономический рост турецкой экономики и сделает Стамбул неотъемлемой частью глобальной финансовой сети. При этом рост мировой экономики окажет положительное влияние и на сам турецкий мегаполис.

Это хорошая новость для Турции в целом: в конце концов, Стамбул с региональным ВВП в размере 1,155 трлн турецких лир ($59,4 млрд) производит в общей сложности 31,2% ВВП Турции. Таким образом, рост стамбульской экономики также означает значительный рост всей экономики страны.

Европа также выиграет от финансового центра в Стамбуле

Исследования показывают, что финансовое развитие и торговля напрямую связаны друг с другом, особенно в долгосрочной перспективе. На фоне этой уверенности позитивное развитие турецкой экономики и расширение финансового сектора Турции, несомненно, повлияют и на Европейский Союз.

С точки зрения торговли Турция — один из важнейших партнеров ЕС, она занимает в товарообороте союза 6-е место. Объем торговли Турции с Евросоюзом в 2022 году составил около €198,1 млрд — это соответствует 3,6% от общего объема торговли в ЕС.

В общей сложности 3,3% от общего объема экспорта и импорта товаров ЕС приходятся на Турцию. Сферы торговли разнообразны: от текстиля и транспортного оборудования до металлов и машин или компьютерных систем.

Помимо этого растет роль сферы услуг. В 2021 году объем торговли услугами между ЕС и Турцией составил €24,2 млрд. Финансовый центр Стамбула привнесет новую динамику в финансовый сектор Турции, что в конечном итоге отразится на всех торговых отношениях.

Бюрократические упрощения — такие как освобождение от определенных налогов или, по крайней мере, снижение некоторых налогов — откроют путь еще большему количеству предпринимателей для расширения своего бизнеса. Для ЕС процветающий бизнес, в свою очередь, будет означать еще больше возможностей для увеличения взаимной торговли. Потому можно сказать, что Евросоюз также пожнет плоды финансового центра Стамбула.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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