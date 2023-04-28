Универсальный десантный корабль TCG-Anadolu имеет дальность 9 тыс. морских миль и может двигаться с максимальной скоростью в 21 узел.

На его борту может быть размещен 41 беспилотник либо 29 вертолетов (11 дронов или 10 вертолетов на площадке площадью 5440 кв. метров и 30 дронов или 19 вертолетов в ангаре).

На корабле будут нести службу 1223 военнослужащих. TCG Anadolu может перевозить 27 боевых машин-амфибий и 30 основных боевых танков. Корабль также может быть использован в качестве госпиталя во время чрезвычайных ситуаций.

В чем уникальность корабля?

Корабль изначально строился как десантная платформа-док (LHD), на которой ВМС Турции планировали разместить вертолеты и истребители. Однако планы изменились, и турецкие инженеры впервые в истории военно-морского флота превратили его в УДК для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Anadolu сможет проводить операции с беспилотниками Bayraktar TB-3, Akinci и Kızılelma, а также легкими боевыми самолетами Hurjet.

Первый взлет TB-3 с борта корабля запланирован на начало 2024 года. TCG-Anadolu уникален во многих аспектах и будет способствовать увеличению боеспособности турецкой армии. Хотя технически корабль и имеет ту же конструкцию, что и испанский корабль «Хуан Карлос I», благодаря катапультирующему устройству, которое будет запускать дроны и легкие боевые самолеты, корабль ВМС Турции находится на порядок выше конкурентов. В то время как аналогичные взлетно-посадочные полосы (ВПП) предназначены для посадки вертолетов, на площадке TCG-Anadolu могут приземляться и взлетать не только аппараты, взлетающие вертикально, но и нуждающиеся в коротких ВПП. Эта особенность вдохновила военно-морские силы других стран: по сообщениям, американские, китайские и японские корабли планируют приобрести аналогичные корабли.

Если они пойдут по стопам турецкой армии, это будет означать, что Турция первой представила новую концепцию военно-морскому миру.

Выгоды от авианосца не только в военной сфере

Успешный ввод в строй TCG-Anadolu придал уверенности турецким верфям и правительству, чтобы продолжить строительство таких гигантских кораблей.

Президент Эрдоган уже заявил, что власти Турции намерены начать производство более крупного авианосца. В то время как испанская фирма Navantia передала TCG-Anadolu технологии, дизайн и необходимое оборудование, следующие крупногабаритные корабли будут производиться уже на месте, то есть в Турции. В результате одним из самых важных достижений для Анкары стало обретение технологии для постройки таких кораблей. Турецкие производители получат возможность строить корабли для иностранных клиентов и также превращать свой опыт в доход. Кроме того, турецкая армия сможет эффективно использовать часть своих самолетов на морской платформе. То есть вместо того, чтобы атаковать вражеские объекты боевыми кораблями, достаточно будет запустить дрон с TCG-Anadolu, и уже он сможет обстреливать объекты на расстоянии до 1 тыс. км от корабля.

Помимо того, что корабль может атаковать силы противника во время стоянки на якоре, TCG-Anadolu также расширяет радиус действия дронов, по сути, превращаясь в морскую авиабазу. Возможности корабля также позволят работать на дальних направлениях. Например, если бы корабль был на вооружении ВМС Турции во время военной операции турецкой армии в Ливии, результат мог быть более решительным, быстрым и эффективным.

Корабль способен изменить расклад сил в регионе

Турция окружена тремя морями, поэтому самые большие угрозы безопасности страны, скорее всего, будут исходить с моря. Чем мощнее флот, тем больше его сдерживающая способность.

TCG-Anadolu будет перебрасывать войска, боеприпасы, самолеты, ракеты и т. д. из одного моря в другое в больших объемах и с меньшими затратами. Основываясь на вышеупомянутом вкладе в турецкую армию, новый корабль также проложит путь к политическим выгодам: поскольку TCG-Anadolu повышает возможности для переброски войск и оружия в больших количествах, Турция укрепит свое региональное положение.

TCG-Anadolu — это мобильная база, которую можно поставить на якорь в любом море. Его можно увидеть у ливийских берегов, в Красном или Балтийском морях. Такая демонстрация силы, естественно, придаст уверенности друзьям и союзникам (например, по НАТО) Турции и вызовет беспокойство в столицах противников. Это может даже заставить тех, кто враждует с Турцией, решить свои проблемы мирным путем.

Другими словами, TCG-Anadolu, инструмент жесткой силы, может создать новую среду для прекращения конфликтов. В целом, новый корабль — это крупнейшее оружие, которое когда-либо производила Турция, и оно будет иметь политические, экономические и региональные последствия. Это доказывает, что большие проекты, построенные в нужное время для правильных нужд, повышают престиж лидера и страны, не говоря уже о других вкладах.

TCG-Anadolu — это не только военный проект, но и гигантский памятник, отражающий амбиции, страсть и планы Турции на будущее.