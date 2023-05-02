Полная переориентация США на Восток с точки зрения вопросов безопасности и военного планирования преждевременна и даже ошибочна, так как существенно увеличит затраты и может даже привести к серьезным потерям позиций Соединенных Штатов в мире, говорится в аналитической статье «Почему Америке все еще нужна Европа», опубликованной авторитетным журналом Foreign Affairs.

Как отмечает автор статьи, эксперт RAND Corporation Майкл Мазарр, конфликт в Украине запустил серьезные дискуссии о вопросах нацбезопасности США. Пока на этом фоне крепнет американо-европейское сотрудничество, некоторые аналитики и ученые всерьез стали говорить о том, что Вашингтону следует серьезно сократить свои обязательства перед Европой.

Такие дискуссии не новы, однако в связи с обострением отношений США и КНР к ним присоединилась и группа «ястребов», лидером которой являются бывшие сотрудники Пентагона, настаивающие на уменьшении объема обязательств перед Европой. В частности, профессор политологии Чикагского университета Джон Миршеймер уверен, что Китай представляет гораздо большую угрозу для США и Запада в целом, нежели Россия, и поэтому Вашингтону стоит сменить фокус с Украины на Китай, «чтобы помешать ему стать лидером в мировой политике».

Солидарные с ним аналитики, такие как Барри Позен, профессор политологии Массачусетского технологического института, считают Индо-Тихоокеанский регион эпицентром нынешнего геополитического противостояния, а именно схватки с Китаем, которая, впрочем, пока еще не переросла в горячую фазу, но именно там, по их мнению, Вашингтону следует сосредотачивать свои ресурсы.

Военные расходы

Приверженцы такого подхода считают, что Вашингтону следует сократить присутствие своих сил в Европе и побуждать ее самостоятельно укреплять свою безопасность, хотя они и не предлагают отказываться от членства в НАТО. Но, если США сократит свои обязательства, предусмотренные Североатлантическим договором, чтобы полностью посвятить себя ответу «китайской угрозе», им придется радикально снизить численность сил, присутствующих в Европе, и даже озвучить вероятность выхода из альянса, говорится в статье. Теоретически, подстегивая европейцев работать над повышением самостоятельности и перераспределяя свои ресурсы в пользу Азии, Вашингтон сможет укрепить свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, однако, по мнению эксперта RAND, на практике такой подход может оказаться провальным, и вместо того, чтобы усилить присутствие в Азии, это может привести к общему ослаблению США, в то время как напряженность с Китаем только нарастает.

В первую очередь, военные нужды в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе сильно отличаются, в том числе из-за больших расстояний в Азии и морской специфики региона, которая в первую очередь требует присутствия морского флота и авиации, а не наземных сил, которые более актуальны в Европе, отмечает Мазарр. При этом оба театра военных действий предполагают средства противовоздушной и противоракетной обороны и современные военные снаряжения и боеприпасы, закупки Вашингтона по этим позициям растут, кроме того, союзники США также могут оказывать поддержку в этом вопросе.

При этом утверждения о том, что США бессмысленно расходует средства на Европу, несколько преувеличены, считает аналитик think tank. В частности, в 2018 году общая сумма затрат США на взнос в бюджет НАТО, финансирование американских ВС, базирующихся в Европе и прочие оборонные проекты и инициативы составила 36 млрд долларов, что составляет менее 6% процентов от общего оборонного бюджета того года. Несмотря на то, что с февраля 2022 года расходы временно выросли, на фоне 892-миллиардного оборонного бюджета за 2024 год затраты на Европу – капля в море, приходит к выводу Мазарр.

Выступающие в пользу сокращения расходов на европейскую безопасность также игнорируют то, что единственным и самым эффективным способом это сделать был бы выход из НАТО, что, безусловно, является радикальным и рискованным шагом, в пользу которого фактически никто не выступает. Однако только этот шаг привел бы к существенному сокращению затрат, потому что в случае, если США захотят сохранить членство в альянсе, но сократить свое присутствие в Европе, обязательства внутри организации все равно потребуют поддержания существенного присутствия сил и мощностей, что не позволит заметно сократить расходы.

Однако, как указывают аналитики, полная сепарация с Европой не в интересах США, так как в случае нового гипотетического конфликта на территории Европы Вашингтон не сможет не вмешаться, а это сулило бы новые расходы. «Таким образом, самый эффективный и экономичный подход в долгосрочной перспективе — это остаться в регионе, укреплять союзы и делать все, чтобы предотвратить новую войну», — подчеркивается в статье.

Переброска же Вашингтоном сил из Европы в Индо-Тихоокеанский регион только будет нагнетать напряженность вокруг Тайваня. По мнению экспертов, это легко может заставить Китай пойти на эскалацию. Еще в 2022 году МИД КНР предупреждал американскую сторону, что, если США продолжат вмешиваться в ситуацию вокруг острова, то Пекин готов «решительно» реагировать.

Преимущества НАТО

Очевидно, что в случае столкновения в Индо-Тихоокенском регионе США обратятся за помощью к альянсу. Хотя всегда и предполагалось, что члены альянса не будут вмешиваться в конфликты не на их территории, теоретическое столкновение с Китаем это может изменить, так как китайская военная доктрина предполагает атаки с целью «парализовать военную, социальную и политическую системы противника» в случае войны. Такие удары могут быть нанесены и по континентальной территории США, а в этом случае вступает в силу пятый пункт Североатлантического договора.

Хотя и предполагается, что европейские правительства предпочли бы не вмешиваться в американо-китайский конфликт, что довольно четко выразил в своих недавних выступлениях президент Франции Эмманюэль Макрон, призвавший коллег «не вмешиваться не в свои кризисы», атака по территории США не оставила бы им выбора. Более того, Великобритания и Австралия открыто вовлеклись в противостояние в регионе вступив в AUKUS, а доктринальные документы НАТО открыто называют Китай угрозой.

Нынешняя администрация не против европейской автономии в сфере безопасности. Однако, как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в одном из своих недавних выступлений в Фонде Карнеги в Вашингтоне, она не должна быть «фальшивой» и сопровождаться крупными военными расходами со стороны европейских государств. Об этом политик заявила в четверг, выступая на онлайн-семинаре.

«Я поклонница того уровня европейской военной мощи, за который они готовы платить и который они готовы строить. И таким образом они могут использовать ее эту мощь автономно, если они хотят, если они отправляются на миссии, в которых США не участвуют. Однако нам всем идет на пользу, если мы выполняем миссии вместе, как мы делаем это сейчас. Так что Соединенным Штатам нечего бояться в плане стратегической автономии Европы как таковой, если это не фальшивая автономия или автономия по низкой цене, когда они в действительности не платят за военную силу, которая нам нужна», — указала высокопоставленный дипломат.

Однако автор статьи Foreign Affairs приходит к выводу, что разрыв с Европой для США стал бы стратегическим просчетом. «Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок закрепил за США одну из ключевых ролей в мировой политике, а «уход из Европы» пошатнет такой статус. Конкурентным преимуществом США в противостоянии с Китаем, считают аналитики, является способность выстраивать глобальную сеть союзников и друзей, и отказываться от этого было бы опрометчиво, заключает он.