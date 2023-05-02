Россия повышает боеготовность баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, заявил 28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран ШОС в Нью-Дели.

Министр заявил, что Вашингтон и его союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются вновь закрепиться в регионе. «‎Расцениваем просьбы [Вашингтона] к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС‎», — уточнил Шойгу. — «‎‎Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии [Кыргызстане] и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы».

Российские военные базы в Кыргызстане и Таджикистане

Российская военная база в Кыргызстане действует с 2017 года и включает четыре объекта: авиабаза «‎‎Кант», испытательная база Каракол, узел связи Чалдовар, автономный сейсмический пункт Майлуу-Суу.

По соглашению от 2012 года Россия платит за каждый квадратный метр земельного участка правительству Кыргызстана $0,5 ежегодно. В 2019 году РФ увеличила площадь объединенной базы на 58,3 гектара, после чего российская сторона начала выплачивать Кыргызстану примерно $4,8 млн в год.

В Таджикистане дислоцирована 201-я военная база РФ, она считается крупнейшим военным объектом России за ее пределами. База расположена в Душанбе и Бохтаре.

В январе прошлого года командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин заявил, что военные базы РФ на территории Таджикистана и Кыргызстана в 2022 году получат на вооружение более 70 единиц вооружения и военной техники.

После смены власти в Кабуле в 2021 году Москва усилила защиту военной базы: она получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Рост внимания США к Центральной Азии

В конце февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил страны Центральной Азии и заявил, что Вашингтон окажет поддержку государствам региона в обеспечении их суверенитета.

Дипломат также объявил, что США выделят дополнительную помощь в размере $25 млн для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Аналогичная сумма была выделена в ноябре 2022 года.

Как уточняет журнал Diplomat, политика США в отношении Центральной Азии по-прежнему основывается на стратегии, обнародованной в начале февраля 2020 года администрацией Дональда Трампа.

Стратегия была направлена на переосмысление подхода США к взаимодействию с регионом после войны в Афганистане. С тех пор, как отмечает издание, стратегия не претерпела существенных изменений, но после начала войны РФ и Украины Вашингтон начал уделять больше внимания этому региону.

Так, 22 сентября 2022 года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча в формате 5+1 — пять центральноазиатских республик (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан) плюс США. Во время этой встречи Госдеп объявил о запуске Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что визиты госсекретаря Блинкена в Центральную Азию показывают: США и их союзники работают «‎против того, чтобы эти страны сохраняли добрые отношения с РФ».