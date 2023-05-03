Букингемский дворец опубликовал заявление о том, что запланированную на 6 мая коронацию Карла III посетят более 2,2 тыс. человек. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать гости из 203 стран, около 100 из которых будут представлены на высшем уровне. В частности, приглашение на церемонию получили лидеры Венгрии, Ирландии, Польши, Филиппин, Франции, короли Испании и Швеции, князь Монако, японский императорский дом, руководители Евросоюза, представители британского политического истеблишмента.

Принц Уэльский Чарльз де-юре и де-факто стал королем в момент смерти матери, королевы Елизаветы II. Он был формально провозглашен правителем после короткой церемонии в Сент-Джеймсском дворце с участием членов Тайного совета при монархе. Сутью же церемонии коронации является закрепление за монархом роли главы Англиканской церкви.

Хотя после смерти Елизаветы II, правившей 70 лет, в британском обществе активизировалась дискуссия о целесообразности сохранения монархии, данные последних опросов показали: большинство выступает за сохранение этого института.

Растущая популярность

Согласно опубликованным 24 апреля результатам социсследования YouGov, 58% респондентов поддерживают статус-кво, 26% считают, что вместо короля или королевы во главе государства должен стоять народно избранный лидер, 16% — не определились. Характерно, что среди британцев в возрасте от 18 до 24 лет наблюдается наименьшая поддержка монархии (32%), а среди тех, кто старше 65 лет, — наиболее высокая (78%).

Важно также и то, что большинство опрошенных полагают, что монархия стоит тех денег, которые на нее тратятся.

Результаты опроса показали, что популярность Карла III среди его подданных растет. Так, 62% респондентов сообщили, что верят в то, что его правление станет позитивным для британской монархии.

Для сравнения: в марте прошлого года, когда еще царствовала королева Елизавета II, так думали 54% опрошенных: лишь 39% считали, что он будет хорошим королем, а 31% были уверены в обратном. Сегодня плохим монархом Карла III считают лишь 20% респондентов.

Трансформация общества

В современной Великобритании коронация перестала нести религиозное значение и трансформировалась в дань традициям, указывают эксперты. Перепись населения от 2021-го, проводимая каждые 10 лет, выявила: каждый шестой житель королевства, а это около 10 млн человек, были рождены за его пределами. Большинство мигрантов — выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш, Нигерии, Ямайки, ряда бывших британских колоний, Румынии и Польши.

При этом лишь 46% населения заявили о своей христианской идентификации, растет число исповедующих ислам, иудаизм, индуизм и сикхизм. Число тех, кто не исповедует какую-либо религию, выросло на 8,5 миллионов человек и достигло 22 миллионов, что представляет собой треть населения Великобритании.

Таким образом, этот по своей сути религиозный ритуал во все более секуляризирующейся и мультикультурной Британии становится исключительно символическим актом.

Это, безусловно, осознают в Букингемском дворце, и в своем первом публичном выступлении после смерти матери король Карл III заявил, что «считает своим долгом уважать тех, кто следует другим духовным путям, а также тех, кто стремится жить в соответствии со светскими идеалами».

Интересно, что в рамках мероприятий по случаю коронации священнослужители, исповедующие ислам, индуизм, иудаизм и сикхизм, станут частью «религиозной процессии» от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, однако не будут читать молитвы или благословить нового короля в ходе церемонии.

Предполагается, что непосредственно в Вестминстерском аббатстве упомянутые четыре религии будут представлены четырьмя членами Палаты лордов британского парламента. Одно из коронационных одеяний монарха на церемонии будет нести исповедующая иудаизм баронесса Джиллиан Меррон, ранее занимавшая ряд должностей в правительстве лейбористов.

Барон Нарендра Пател — индуист по вероисповеданию, бывший ректор университета Данди в Шотландии — поднесет монарху, который будет сидеть на коронационном троне, кольцо суверена, а мусульманин барон Саид Камаль, заседавший в Европарламенте с 2005 по 2019 год, подаст ему пару армилл (специальных браслетов).

Барон Уимблдонский Индраджит Сингх — 90-летний сикх, работающий радиоведущим BBC и колумнистом в газетах The Guardian и Independent — передаст Карлу III коронационную перчатку. Сингх в беседе с газетой Times отмечал, что подобная церемония поможет разрушить «стены между религиями».

Международное значение

Британские обозреватели уверены, что новый премьер Риши Сунак не преминет воспользоваться столь крупным событием для дипломатических маневров. Как указывало Politico, Сунак чувствительно относится к тому, что внутриполитическая нестабильность в стране, предшествовавшая его переезду на Даунинг стрит, стала предметом шуток далеко за пределами королевства. И, по словам источников издания, Сунак задался целью восстановить международный имидж страны и избавиться от статуса объекта насмешек.

Для этого он стал активно налаживать диалог с США, Францией и Евросоюзом. Politico приводит слова посла одной из стран-членов ЕС о том, что в Брюсселе ценят прагматичный и деловой подход нынешнего кабинета к вопросу оформления отношений после Brexit. Cунак даже добился того, что европейские визави считают его, в отличие от предшественников, особенно Бориса Джонсона, человеком, «решающим проблемы, а не создающим их», отмечает неназванный европейский дипломат.

Новое британское правительство также избрало более сдержанный и прагматичный подход в выстраивании отношений с Китаем, при этом в общем и целом сохранив вектор Индо-Тихоокеанской стратегии.

«Он стремится стабилизовать отношения с Пекином, уменьшая пыл публичной риторики и переведя противостояние в тень», — указывает эксперт британского аналитического центра Policy Exchange София Гастон.

В частности, на коронации Карла III ожидается присутствие зампредседателя КНР Хань Чжэна, которого своим представителем назначил китайский лидер Си Цзиньпин.

Несмотря на спекуляции газеты Daily Telegragh о том, что такой шаг Пекина может спровоцировать дипломатический скандал, так как Хань Чжэн последние пять лет курировал политику КНР в отношении Гонконга, которая привела к ухудшению британско-китайских отношений, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в эфире BBC не исключил встречи с ним в Лондоне. Министр заявил о планах обсудить вопросы, на которые Лондон и Пекин смотрят по-разному.

«Когда мы взаимодействуем, речь идет о том, чтобы убедиться, что правительство Китая понимает наши взгляды на весь спектр вопросов, включая те, по которым мы считаем, что их поведение неподобающе, как, например, то, что они не следуют обязательствам по Гонконгу, или то, как они обращаются с меньшинством уйгуров в Синьцзяне», — сказал министр, заметив, что «взаимодействовать — не значит соглашаться».

Таким образом, можно не сомневаться, что британское правительство, в частности Форин-офис, постарается извлечь максимум пользы из этого почти архаичного ритуала, которое, как сообщают СМИ, обойдется британским налогоплательщикам почти в 100 млн фунтов стерлингов.