Великобритания намерена поставить Украине дальнобойные ракеты дальностью до 300 км. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на объявление о закупках оружия от Международного фонда поддержки Украины (IFU). Лондон играет ведущую роль в этой организации, куда входят страны Северной Европы.

2 мая Минобороны Великобритании через IFU направило документ, где просит участников фонда «выразить заинтересованность» в том, чтобы предоставить Украине возможности для нанесения ударов на расстоянии до 300 км. В уведомлении участникам предложили ответить в течение трех дней.

Неназванный британский чиновник сообщил WP, что Лондон пока не принял окончательное решение о поставках. Источник не уточнил сроки поставок, тип и количество рассматриваемого оружия.

Как отмечает издание, документ уже стал значительным шагом к поставкам Лондоном оружия такого типа.

WP уточняет: запрошенные в письме в IFU характеристики и возможности оружия соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow. Они могут быть установлены на самолеты советского образца, имеющиеся у ВВС Украины.

Сведения о том, что Лондон может передать Киеву неустановленное количество ракет Storm Shadow, были и в слитых секретных документах Пентагона, отмечает газета.

Заверения Украины и «‎красные линии»‎ России

Руководство Украины не раз просило у западных союзников передать ей дальнобойные ракеты. Однако Запад отвечал на это отказами, не желая допускать дальнейшую эскалацию конфликта, поясняет WP.

Украинское Минобороны обещало не использовать эти ракеты для ударов по территории РФ. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что такой тип вооружения жизненно необходим Украине для отражения атак.

Пока самое дальнобойное оружие, которое Украина получила от западных союзников, — реактивные системы залпового огня HIMARS со снарядами GMLRS. Их дальность составляет около 80 км. Во время Мюнхенской конференции в феврале 2023 года британский премьер Риши Сунак пообещал, что Великобритания станет первым государством, которое предоставит Украине дальнобойное оружие.

В МИД РФ заявили, что считают любые поставки такого рода вооружений «‎красной линией»‎ и не доверяют заявлениям Киева о том, что тот не будет наносить удары по территории России. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

В сентябре 2022 года Путин заявил, что армия России в Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».

Как ранее писал TRT на русском, с начала полномасштабного конфликта РФ и Украины в феврале 2022 года США выделили Киеву военную помощь в сумме $35,7 млрд.

Пресс-служба Пентагона уточнила: в общей сложности с начала работы президента США Джо Байдена Вашингтон направил Украине свыше $36,4 млрд на оказание помощи в области безопасности. Из них более $35,7 млрд с начала «‎неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года»‎, говорится в сообщении ведомства.

3 мая Пентагон объявил, что выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $300 млн. Этот пакет стал 37-м по счету с августа 2021 года. В него вошли боеприпасы для комплексов HIMARS, а также дополнительные артиллерийские и минометные снаряды, противотанковые средства, тяжелое транспортное оборудование и запасные части для полевой техники.